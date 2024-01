Neymar libera advogado e manda quase R$ 1 mi para reduzir pena de Daniel Alves

Neymar e Daniel Alves são próximos há alguns anos - (crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Jogada10 Jogada10

Amigos do futebol, atletas da Seleção Brasileira, Neymar e Daniel Alves têm relação fora do mundo do futebol. Aliás, essa amizade fez o atacante enviar dinheiro e advogados para auxiliar na defesa do lateral, acusado de estupro na Espanha.





As informações são do “Uol”. De acordo com a publicação, Neymar pai transferiu dinheiro para auxiliar na defesa do ala. No total, foram 150 mil euros (R$ 800 mil). Esse dinheiro foi utilizado para pagar a multa à Justiça Espanhola. O montante, aliás, pode reduzir a pena de Daniel em caso de condenação. O pagamento à justiça aconteceu no dia 9 de agosto.

Além disso, Daniel colocou como procurador Gustavo Xisto. Ele é um dos representantes mais antigos das empresas de Neymar pai. Isso ocorreu no dia 28 de junho de 2023. No mesmo dia, o lateral destituiu Dinorah Santana, sua ex-mulher, que fazia gestão do seu patrimônio.

O Ministério das Relações Exteriores do Governo Brasileiro chancelou o ato. O estafe de Neymar, aliás, disse não ter nada a declarar a respeito do caso. O “Uol” procurou uma das advogadas de Alves no caso, Miraida Puente, que não teve interesse em falar sobre o assunto. Além disso, o advogado que estava na defesa do jogador na ocasião, Cristóval Martell, disse não ter conhecimento sobre o assunto e como não é mais defensor não vai falar mais.

Daniel Alves está com suas contas bloqueadas. Ele foi alvo de uma ação feita por Dinorah Santana por não pagamento de pensão alimentícia desde 2022. Em 10 de agosto de 2023, a ex-mulher buscou a Justiça do Rio de Janeiro e cobra R$ 13 milhões de Daniel.

Irmão de Daniel Alves acusa advogada de trabalhar contra o lateral

Aliás, a advogada Miraida Puente é atacada pela família de Daniel Alves. De acordo com Disney Alves, irmão do atleta, a defensora estaria trabalhando em parceria com a ex-mulher do jogador, Dinorah Santana, contra a liberdade dele. A informação foi divulgada no Instagram.

Em prints divulgados, Disney diz que Miraida estaria afastando pessoas que têm interesse em ajudar o jogador. Entre elas, Neymar.

Dinorah Santana, no entanto, nega a acusação. Ela ainda ressaltou que vai entrar na justiça, pois o irmão de Daniel quer difamá-la.