Candangão 2024: Guia da Rodada 1 do Campeonato do Distrito Federal

Sejam bem-vindos, torcedores candangos! Marcada para começar no próximo sábado (13/1), e perdurar até domingo (14/1), a primeira rodada do Candangão 2024 terá como principal destaque a volta do Bezerrão, um dos principais estádios da capital federal.

Os embalos de sábado à noite, mais precisamente, às 19h30, serão marcados pela volta do estádio verde do Periquito após 1049 dias de desuso. A remodelação do local, que foi utilizado como um hospital provisório para os pacientes da Covid-19 durante a época de pandemia do coronavírus, custou R$ 3,9 milhões, segundo a Agência Brasília. Foram feitos reparos em toda a estrutura, tanto interna quanto externamente. Além disso, o estádio ainda abrigará uma cerimônia para o anúncio da compra dos naming rights da competição por parte do Banco de Brasília.

Por lá, a partida da vez acontecerá entre Gama e Planaltina. A última partida no local aconteceu entre Santa Maria e Unaí. Na ocasião, o time mineiro venceu por 1 x 0, em 27 de fevereiro de 2021. A última presença do Periquito no local aconteceu uma semana antes, no dia 20.

Agora, o time de verde entrará em campo com a missão de levar euforia ao próprio torcedor após tanto tempo de ausência. Favorito para a partida, contará o novo trabalho de Cícero Júnior, ex-Athletic, além de cinco jogadores vindos do clube mineiro. O Planaltina, de volta à elite após 26 anos, manteve a base vice-campeã da segunda divisão em 2023.

Um pouco mais cedo, às 15h30, o atual campeão Real Brasília abre a competição, no Defelê, contra o bicampeão local, o Ceilândia. A partida realizada na Vila Planalto será um choque de projetos entre equipes que optaram pela manutenção das peças em campo. Enquanto o Gato Preto foi um dos responsáveis por representar a cidade na Série D no ano passado, em 2024, será a vez do Leão do Planalto.

No dia seguinte, o torcedor também poderá acompanhar a estreia do Brasiliense diante do coirmão Ceilandense, no Serejão, além do clássico Paranoá x Capital, no Defelê, e o embate entre Santa Maria x Samambaia, no Bezerrão. A seguir, o Correio Braziliense apresenta o melhor da primeira rodada do Candangão 2024.

Real Brasília x Ceilândia

Equipes que viveram momentos de glórias em 2023, ambos optaram por chegar ao torneio local com rostos repetidos nos respectivos álbuns de figurinhas. O Leão do Planalto, campeão portador da equipe mais jovem da história do torneio, com média de apenas 22 anos de idade, conta, mais uma vez, com a juventude como a principal arma rumo ao bicampeonato. Já o Ceilândia, terá como trunfo a permanência de medalhões como o atacante Romarinho e os zagueiros Badhuga e Euller, além do remanescente treinador Adelson de Almeida, com mais de 300 jogos à frente do Gato Preto.

Horário: 15h30

Local: Defelê

Transmissão: FFDF TV

Gama x Planaltina



Favorito para a partida, o Gama se reunirá com a própria torcida ao mesmo tempo em que corre atrás do primeiro título desde o bicampeonato vivido no biênio de 2019 e 2020. De lá para cá, viveu momentos difíceis com o afastamento do Bezerrão e a incapacidade de chegar a uma nova decisão. Apostará, neste ano, na mistura entre os talentos da base e peças do time principal. O Planaltina, em mais um ano com o único técnico estrangeiro da cidade, o uruguaio Hugo Pilos, vai lutar para não voltar à divisão de acesso. Wesley Ceifador, destaque do time na segunda divisão local, será o homem-gol na elite.

Horário: 19h30

Local: Bezerrão

Transmissão: FFDF TV

Brasiliense x Ceilandense

Vice-campeão em 2023, o Jacaré é acostumado a figurar na prateleira de cima do Candangão. Presente em todas as finais desde 2017, buscará reverter o retrospecto negativo: nas últimas sete finais disputadas, venceu três. Para isso, rejuvenesceu o elenco e contará com menos medalhões. O Ceilandense, campeão da segunda divisão local, será guiado pelo jovem técnico Gabriel Teixeira e terá em mãos um elenco reformulado para correr atrás de um resultado melhor que o quarto lugar em 2010.

Horário: 10h30

Local: Estádio Boca do Jacaré / Serejão

Transmissão: Esportes Brasília / Brasiliense Futebol Clube

Paranoá x Capital

O clássico da região sudeste da cidade colocará frente a frente duas equipes que viveram as melhores participações das respectivas trajetórias no torneio local. Enquanto o Capital finalizou a competição de 2023 com o quarto lugar, o Paranoá foi o terceiro colocado pela segunda vez. A primeira aconteceu em 2005. Nos últimos três confrontos entre ambos, aliás, o retrospecto é equilibrado: um empate por 1x1, em 2023, vitória do Paranoá, por 2x1, em 2022, e vitória do Capital, por 4x1, em 2021.

Horário: 15h30

Local: Defelê

Transmissão: Esportes Brasília / Paranoá Esporte Clube

Santa Maria x Samambaia

O segundo embate da rodada recebido pelo Bezerrão marcará um confronto entre duas equipes que lutaram contra o rebaixamento na edição anterior. A realidade do Santa Maria, no entanto, deverá ser a mesma para o torneio da vez. Sem garotos provenientes de uma categoria de base, precisou reformular o elenco com peças vindas de outros estados do país. O Samambaia, contudo, dá indícios de ter subido de patamar. Além do jovem elenco, contou com a abrupta chegada do experiente e vitorioso treinador Vilson Taddei, anunciado no último domingo (7/1), uma semana antes da estreia.

Horário: 15h30

Local: Bezerrão

Transmissão: -



