Vini Jr arrasa o Barça. Real Madrid campeão da Supercopa da Espanha!

O Real Madrid é o campeão da Supercopa da Espanha e com direito a atuação de gala de Vini Jr. Afinal, na decisão contra o Barcelona, neste domingo (14/1) em Riad, na Arábia Saudita, o craque brasileiro fez três gols, todos no primeiro tempo. Assim, foi determinante na goleada por 4 a 1 que garantiu ao atual campeão espanhol mais um caneco para a sua coleção. Vini, alías, fez grandes jogadas, levou o seu marcador (Araújo) a ser expulso. E só deu Brasil no Real: afinal, o outro gol Merengue foi de Rodrygo (em jogada de Vini). Lewandowski marcou o tento catalão neste duelo no Estádio Rei Saud.

Este foi o 13º titulo de Supercopa do Real. Afinal, ganhou também em 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20, 2021/22. Mas o Barcelona é o maior campeão, com 14. E o maior vice, com 12.

Ninguém segura Vini Jr

A final começou em alto nível. Antes dos cinco minutos cada time perdeu uma grande chance. O Real, com Rodrygo e o Barça, com Sergi. Aos sete minutos, a zaga do Barcelona não percebeu a infiltração de Vini Jr. Bellingham lançou o craque brasileiro, que avançou livre na área, driblou o goleiro e fez 1 a 0. No minuto seguinte, em nova falha da zaga catalã, Rodrygo quase ampliou: mas desta vez o goleiro Peña salvou. Porém, aos nove, nova falha defensiva do Barça, agora do lateral-esquerdo Balde. Rodrygo recebeu livre e cruzou para Vini Jr se jogar na bola e tocar para o gol vazio.

Mas o Barcelona não estava morto. Passou a atacar muito e quase marcou num lance em que teve duas chances: um chute de Ferrán na trave e, na sobra, Lewandowski chutou para voo e defesa de cinema de Lunin. De tanto tentar, o Barça diminuiu num chute de Lewa da entrada da área, aos 32. O jogo tinha tudo para pegar fogo. Mas a defesa do Barça era uma mãe para o Real. Vini Jr, que estava em domingo de gala fazendo grandes jogadas, recebeu na área e foi derrubado por Araújo. Pênalti que Vini bateu para fazer seu terceiro gol no jogo.

Festa brasileira no Real

No segundo tempo, apesar do equilíbrio, o Real tinha Vini em campo. E ele fez a jogada que terminou com uma sobra que Rodrygo pegou quase na marca de pênalti para fazer 4 a 1. Bellingham e teve uma chance para ampliar e João Félix perdeu a melhor oportunidade do Barça. Mas, aos 25, a pá de cal. Araújo, que já tinha amarelo no pênalti em Vini Jr, fez mais uma falta no craque brasileiro. Expulso. Barcelona com dez. E fechado para evitar uma goleada humilhante.

O que é a Supercopa

O Real se qualificou para a final ao bater o Atlético de Madrid. Já o Barcelona passou pelo Osasuna. A Supercopa é um quadrangular que contou com o campeão espanhol (Barcelona), o campeão da Copa do Rei (Real Madrid), o vice-campeão da Copa do Rei (Osasuna) e o vice-campeão espanhol (mas, neste caso, o Real foi vice e entrou o terceiro colocado, o Atlético). Há seis anos a competição passou a ter a Arábia Saudita como sede.

REAL MADRID 4X1 BARCELONA

Final da Supercopa da Espanha

Data: 14/1/2024

Local: Estádio Rei Saud, Riad (ARA)



REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho e Mendy; Valverde, Tchouaméni, Kroos (Modric, 36’/2ºT) e Bellingham; Rodrygo (Brahim Díaz, 32’/2ºT) e Vini Jr (Camavinga, 36’/2ºT). Técnico: Carlo Ancelotti



BARCELONA: Peña; Koundé, Araújo, Christensen e Balde; De Jong, Gündogan e Pedri (Fermín López, 16’/2ºT); Sergi (Lamine Yamal, 16’/2ºT), Ferrán Torres (João Félix, 16’/2ºT) e Lewandowski.

Técnico: Xavi



Gols: Vini Jr, 7’/1ºT (1-0); Vini Jr, 9’/1ºT (2-0); Lewandowski, 32’/1ºT (2-1); Vini Jr, de pênalti, 39’/1ºT (3-1); Rodrygo, 18’/2ºT (4-1)



Árbitro: Juan Martínez Munuera (ESP)



VAR: César Soto Grado (ESP)



Cartões amarelos: Bellingham, Rudiger (RMD); Araújo, Sergi (BAR)



Cartões Vermelhos: Araújo (BAR, aos 25’/2ºT)