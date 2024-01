Entenda por que Vinicius Junior é o malvadeza favorito do Real em finais

Vinicius Junior é quase um personagem folclórico quando o assunto é final pelo Real Madrid. Neste domingo (14/1), ele não marcou um ou dois, mas, sim, três gols na contundente vitória merengue, por 4 x 1, no El Clássico contra o Barcelona, pela decisão da Supercopa da Espanha. Tratando-se do principal jogador do Brasil na Europa, podemos adaptar o termo hat-trick — quando um jogador balança as redes três ou mais vezes — para caixa de malvadezas.

O talento forjado nas quadras e campos de São Gonçalo (RJ) voltou a abri-la na Arábia Saudita. Marcou o primeiro, o segundo — após assistência do Menino da Vila Rodrygo - e o terceiro, de pênalti. Pintou e bordou para cima dos defensores catalães, especialmente sobre o uruguaio Ronald Araujo.

A exibição de gala em Riade brindou o Real com o 13º título da Supercopa da Espanha e encurtou para um troféu a distância para o Barcelona, maior vencedor da competição. De quebra, reforçou a estrela, o oportunismo e a eficiência do camisa 7 em decisões. Agora, gaba-se dos seis gols em nove finais de torneios pelos Galáticos. Vini Jr. foi o terror do Liverpool, com o gol providencial na decisão da Liga dos Campeões 2021/22; não aliviou para os árabes do Al-Hilal na decisão do Mundial de Clubes daquela temporada, quando estufou as redes em duas vezes no 5 x 3. Em maio do ano passado, não marcou, mas foi solidário com o primeiro do compatriota Rodrygo na final da Copa do Rei, vencida contra o Osasuna, por 2 x 0, e com Benzema diante do Eintracht Frankfurt, pela Supercopa da Uefa 2022.

Antes da partida contra o Barcelona, Vinicius Junior foi alvo de críticas do ex-zagueiro do Liverpool e da seleção inglesa Jamie Carragher. "O que fez nesta temporada para o Real Madrid? Isso em uma piada de liga. Eu escolheria ele (o Messi), pelo que fez na MLS. Alguns dos gols e dos passes que ele deu foram inacreditáveis", disparou em participação no canal Sky Sports.

Vinicius Junior também entrou em uma lista seleta. Com os três gols de ontem, repetiu o feito de craques como Lionel Messi, Luis Suárez, Ferénc Puskas, Romário e outros. Inclusive, o Malvadeza se tornou o primeiro brasileiro desde o Baixinho a realizar a façanha. A diferença é que o tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994 obteve o triplete pelo Barcelona, a exemplo de Evaristo de Macedo, em 1958. Evaristo também vestiu a camisa do Real Madrid.

O brasileiro volta a campo pelo Real Madrid na quinta-feira (18/1), quando visita o Atlético Madrid no clássico da capital espanhola, às 17h30, pelas oitavas de final da Copa do Rei. O Barcelona recolhe os cacos e direciona as atenções para o confronto diante do modesto Unionistas de Salamanca, da terceira divisão espanhola, também na quinta, às 15h30.