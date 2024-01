"Neymar é um pai incrível", afirma Jimmy Butler, astro da NBA

Jimmy Butler, jogador do Miami Heat e um dos grandes astros da NBA, tem Neymar como inspiração quando o assunto é paternidade. Pai da pequena Rylee, de apenas 4 anos, o ala é muito amigo do atacante do Al-Hilal, a ponto de considerá-lo um irmão, como disse em entrevista publicada pelo jornal britânico "The Guardian" nesta terça-feira. Em sua relação com a filha, tenta replicar um pouco o que observa na forma como o brasileiro lida com os filhos Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de três meses.

"Eu o vejo como um irmão, você entende o que quero dizer? E eu irei apoiá-lo, ele sabe disso. Eu voarei para qualquer lugar para ver meu irmão jogar. Sempre que chego lá, estamos apenas curtindo, conversando sobre a vida, fazendo chamadas de vídeo com os filhos um do outro. É uma verdadeira vibração familiar", disse Butler. "Ele é um pai incrível. Ele faz muito por eles e está sempre perto deles, ensinando-lhes tudo sobre a vida, sobre o que eles quiserem fazer. Cara, é incrível de assistir, e eu aprendo com isso", completou.

Falar sobre relações familiares é algo que toca no íntimo do americano de 34 anos, que teve de superar uma infância complicada para se tornar uma estrela do basquete mundial do basquete. O pai abandonou sua família quando ele era apenas um bebê e sua mãe o expulsou de casa com apenas 13 anos, quando eles moravam no subúrbio de Houston.

O garoto viveu na casa de conhecidos por muito tempo até ser adotado pela família de Jordan Leslie, de quem virou amigo após uma disputa de arremessos de três pontos. Era o que ele precisava para se dedicar de uma vez por todas ao basquete. Após se destacar no Tyler Junior College, obteve uma bolsa de estudo da Universidade Marquette, antes de chegar à NBA, selecionado pelo Chicago Bulls na 30ª e última posição da primeira rodada do draft de 2011.

A admiração de Jimmy Butler por Neymar vai além da esfera da relação pessoal entre eles. A amizade vem em primeiro lugar, mas o jogador da NBA olha para o atacante também sob a perspectiva de um fã, com direito ao privilégio de conferir outras facetas atléticas do amigo, como o talento para jogar basquete. Para o ala do Miami Heat, parecem haver poucas coisas, dentro do universo do esporte, que o brasileiro não consiga fazer com maestria.

"Sim, ainda sou um grande fã. E sim, ainda peço dicas a ele. Eu direi: 'Só quero um milésimo do talento e da habilidade que você tem'", disse. "Com ele, é só risada, brincar, competir tudo, rodeados de gente muito boa. Ele é obviamente um grande jogador de futebol. Na verdade, ele também é muito bom no basquete. Na verdade, pensando bem, aquele filho da p... é bom em quase tudo", concluiu.

O companheirismo de Butler e Neymar, registrado em muitas publicações feitas por eles nas redes sociais, levou o americano a conquistar o carinho de muitos brasileiros e também a se interessar por assuntos relacionados ao País. Por influencia do atacante, chegou a aparecer em um pré-jogo da NBA usando uma camisa do Santos, no final de 2022.