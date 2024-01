NBB: Brasília Basquete recebe o líder Minas nesta quarta-feira

O basquete candango luta para revigorar os ânimos no começo de returno do Novo Basquete Brasil. Após abrir o ano com derrota em casa para o Pato Basquete do Paraná, o Brasília dará, hoje, contra o Minas, às 19h30, mais um passo na missão de evitar grandes frustrações.

Depois de abrir o ano com revés, o time azul da capital federal terá a oportunidade de viver uma reta final de temporada contrária à primeira. Acumulado em frustrações, foi empurrado para a penúltima colocação. São três vitórias ofuscadas pelas 16 derrotas em 19 partidas.

Apesar de poder depositar esperanças em atletas como os alas americanos Thomas Cooper e Christian Alaekwe, as performances recentes têm dado poucos resultados. Há nove jogos sem vencer, o time só foge da última colocação por ter vantagem diante do paulista Mogi das Cruzes em confronto direto. O saldo de pontos é negativo.

O próximo adversário não traz tranquilidade. O Minas contabiliza 18 vitórias e três derrotas. Lidera o torneio, além de ostentar o segundo melhor ataque. O Brasília aparece com a segunda pior defesa da liga. Um confronto entre ataque e defesa tomará forma na capital federal.

A equipe candanga conta com o fator casa. Duas das três vitórias foram no Ginásio Nilson Nelson. Em outras situações, apesar de ter perdido, se mostrou próxima de vencer. Foram os casos das derrotas para Corinthians e União Corinthians, por exemplo.

A transmissão da partida será feita pelo canal da liga, no Youtube, enquanto os ingressos poderão ser adquiridos pelo site poderão ser adquiridos através do aplicativo oficial da equipe.

Depois da partida de hoje contra o Basquete Brasília, o Minas continuará na cidade para o duelo de sexta-fiera com o Cerrado, novamente na capital do país, mas no Ginásio da Asceb, na 904 Sul. O Brasília arrumará as malas para uma turnê por São Paulo para duelos com o Corinthians e o Pinheiros.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima