Brasília e Cerrado Basquete recebem o líder Minas, pelo returno do NBB

O basquete candango luta para revigorar os ânimos no começo de returno do NBB. Após abrirem o ano com derrotas dentro das respectivas casas, ambos contra o Pato Basquete, do Paraná, Brasília Basquete e Cerrado Basquete vivem uma missão de evitar grandes frustrações ao final da temporada da elite do basquetebol verde-amarelo.

Superado diante da própria torcida no Nilson Nelson, o Brasília irá para a segunda rodada da metade final da temporada inserido em uma situação ruim. Afinal, após a última partida, foi empurrado para a penúltima posição da tabela. Até aqui, são apenas três vitórias e 16 derrotas, num total de 19 aparições.

Apesar de poder depositar esperanças em atletas como os alas americanos Thomas Cooper e Christian Alaekwe, as performances recentes têm dado poucos resultados. Há nove jogos sem vencer, o tricampeão nacional só foge da última colocação por ter vantagem diante do paulista Mogi das Cruzes em confronto direto. O saldo de pontos, contudo, é inferior: o mais negativo do torneio.

O próximo adversário, apesar de tudo, não traz tranquilidade. Afinal, o Minas, rival da próxima quarta-feira (17/1), com 18 vitórias e apenas três derrotas, é o líder do torneio, além de ostentar, por exemplo, o segundo melhor ataque do torneio. O Brasília, em contrapartida, tem a segunda pior defesa da liga. Um confronto entre ataque e defesa tomará forma na capital federal.

Apesar de ser um pouco melhor, a situação do Cerrado também preocupa. Antepenúltimo após cinco vitórias e 14 derrotas, também foi frustrado na última apresentação no Ginásio da ASCEB. Após abrir vantagem de 17 pontos, perdeu fôlego durante a segunda metade do confronto, e viu a chance de garantir a 16ª posição, a primeira de classificação para os playoffs, escapar por entre os dedos. Um ponto atrás de Caxias e União Corinthians, poderá voltar, no entanto, à tão perseguida colocação caso vença o Minas e conte com derrotas dos concorrentes diretos.

Em decorrência da forte forma demonstrada pelo time mineiro, contudo, deverá haver, ao menos no papel, forte dificuldade para chegar a um desfecho positivo. A partida acontecerá na próxima sexta-feira (19/1). Enquanto o primeiro confronto terá transmissão feita pelo Youtube da liga, a segunda partida será exibida sob a responsabilidade do próprio Cerrado Basquete.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Ramon analisa período de treinos da Seleção Pré-Olímpica: ‘Confiança no trabalho’

Ramon analisa período de treinos da Seleção Pré-Olímpica: ‘Confiança no trabalho’ Esportes Tiquinho e Marçal estão liberados para a estreia do Botafogo no Carioca

Tiquinho e Marçal estão liberados para a estreia do Botafogo no Carioca Esportes Novo patrocinador do Carioca, Fatal Model fala em ‘educar sobre mercado de acompanhantes’

Novo patrocinador do Carioca, Fatal Model fala em ‘educar sobre mercado de acompanhantes’ Esportes Flamengo embarca para Manaus para a estreia no Campeonato Carioca

Flamengo embarca para Manaus para a estreia no Campeonato Carioca Esportes De La Cruz é regularizado, mas só deve estrear na quinta rodada do Carioca

De La Cruz é regularizado, mas só deve estrear na quinta rodada do Carioca Esportes Nino desembarca para se apresentar ao Zenit, da Rússia