Internacional anuncia a contratação de Borré

O Internacional anunciou, na manhã desta quarta-feira (17), a contratação do atacante Borré. O jogador de 28 anos pertencia ao Eintracht Frankfurt, mas atuou a última temporada no Werder Bremen, ambos da Alemanha. O colombiano assinou um contrato válido até dezembro de 2028.

O Colorado já tinha um acordo com o atacante já fazia algum tempo, mas o verdadeiro impasse estava com o Werder Bremen. Afinal, o colombiano estava emprestado ao clube alemão, que não queria liberá-lo antecipadamente. Em sua nota oficial, o Inter diz que o jogador vai se apresentar no Beira-Rio até o dia 10 de julho, no segundo semestre.

???? Señoras y señores! Temos um novo sócio ????????????????????????????????. ?????? pic.twitter.com/AsETbddO1f — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 17, 2024

A situação caminhava tão bem entre Borré, Inter e Frankfurt que os parentes do colombiano já começaram a seguir o perfil do Inter nas redes sociais. Um indício que faltava pouco para a mudança de ares.

Pelo Werder Bremen, o atacante disputou 14 partidas e marcou quatro gols. Já pela seleção colombiana, são 30 jogos e cinco bolas na rede. No Beira-Rio, o jogador vai reencontrar Alario, com quem fez dupla de sucesso no River Plate.

Aliás, foi no time argentino que Borré teve seu melhor momento da carreira. Afinal, ele se tornou o principal artilheiro da era Gallardo, com 54 gols e 20 assistências. Neste período, ganhou diversos títulos como o Campeonato Argentino e a Libertadores.

Internacional terá ‘dor de cabeça boa’ no ataque

Borré, ao lado de seu amigo Alario, deve disputar posição com Enner Valência, principal contratação do Inter em 2023. Cabe a Eduardo Coudet colocar todos estes atacantes para atuarem lado a lado.

Além da dupla de atacantes, o Inter segue ativo no mercado. A cúpula também está próxima de anunciar o volante Thiago Maia.

Antes de Borré, os gaúchos anunciaram o goleiro Ivan, do Corinthians, o zagueiro Robert Renan, do Zenit (RUS), e o meia Hyoran.

