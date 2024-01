Bahia formaliza proposta por Cuesta, do Botafogo

Cuesta pode trabalhar com Rogério Ceni em 2024. A ver o desfecho da novela - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O zagueiro Cuesta, que ainda pertence ao Botafogo, tem, em mãos, uma oferta oficial do Bahia. Nesta quarta-feira (17), o Tricolor de Aço deu mais um passo pelo defensor e formalizou uma proposta pelo xerife argentino. A informação é do site ge.

Os soteropolitanos, no entanto, terão concorrência Afinal, o Inter Miami, franquia dos Estados Unidos que conta com Messi e Suárez, também quer levar o jogador de 35 anos.

A decisão final será do sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor.

O interesse do Bahia pelo veterano não é recente. Em 2023, o zagueiro estava no Botafogo por empréstimo (pertencia ao Internacional). O clube tricolor tentou, então, entrar na jogada, ação que obrigou o Botafogo contratá-lo em definitivo, com contrato até dezembro de 2024.

No entanto, Cuesta, destaque no primeiro turno, caiu de produção no fim do Brasileirão e tornou-se um dos principais vilões pela perda do título. Em 2024, o xerife ficou definitivamente fora dos planos do Alvinegro e não se reapresentou para a pré-temporada. Além disso, o Mais Tradicional já conta com nova dupla de zaga: Halter e Barboza.

No Botafogo desde 2022, o zagueiro defendeu o Botafogo em 91 partidas. Ele marcou oito gols.