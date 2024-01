Brasília Vôlei mantêm busca por segunda vitória na Superliga contra o Osasco

O Brasília Vôlei segue em busca da primeira vitória na Superliga Feminina em 2024. Dessa vez, terá pela frente, nesta quinta-feira (18/1), às 21h, o segundo confronto da temporada contra o paulista Osasco. Em direção à terceira partida do ano novo longe da próxima torcida, a equipe verde de Taguatinga luta para manter os ânimos em alta durante a missão que permanece a mesma.

Com a mesma vitória solitária no currículo do ano passado, a equipe segue como a dona do segundo pior aproveitamento da elite durante a temporada: são 10 derrotas em 11 partidas disputadas. Os números só não são piores do que os do lanterna São Caetano. O time da região Metropolitana de São Paulo foi superado em todas as 11 rodadas.

Em antepenúltimo na tabela, o Brasília, a cada rodada, se coloca fortemente na luta contra o rebaixamento. Acima do Bluvolei apenas por liderar em critérios de desempate como número de sets vencidos e pontos marcados em quadra, se distancia cada vez mais do décimo colocado, o Pinheiros - já são quatro pontos de diferença.

O adversário da vez, ademais, não facilitará a vida do time candango no objetivo de permanecer na elite. Com campanha forte, composta por oito vitórias e a segunda melhor defesa (número de pontos sofridos), já é forte candidato a garantir classificação ao mata-mata de forma antecipada, e empilha recursos para vencer mais uma partida, principalmente dentro de casa.

Por lá, perdeu apenas duas vezes. Uma delas, aliás, aconteceu diante do líder, Flamengo. No primeiro turno, foi à capital federal e venceu por três sets a zero de maneira autoral. Deverá ter, portanto, ao menos no papel, facilidade para voltar a vencer o representante candango da edição da vez do campeonato.

O Brasília, ao menos durante a temporada, poderá sempre contar com alguns nomes que têm feito a diferença do lado de dentro da quadra. Sob a batuta da experiente oposta Amanda, da levantadora Ju Carrijo e da central Lanna, esta última uma das promessas do campeonato, o time de Taguatinga poderá, ao menos, mostrar que também tem recursos para buscar uma vitória e se garantir na primeira divisão em 2025.

A necessidade por uma melhora, ademais, cresce com o andamento do calendário. Nas próximas duas rodadas, terá pela frente a forte dupla mineira, Minas e Praia Clube, respectivos segundo e quarto colocados. Ambos os jogos serão em Taguatinga Norte.

Há, portanto, uma necessidade por resultados. Na sequência, ao menos, terá um confronto direto diante do Bluvolei, para fechar a sequência de três partidas seguidas em casa. A transmissão do confronto contra o Osasco ficará sob a responsabilidade do SporTV, na TV fechada. Os ingressos, adquiridos através do site Sympla, já estão esgotados.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

