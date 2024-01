No melhor estilo "Celeste Olímpica", Uruguai lança novos uniformes

Em 2024, conquista uruguaia completa 100 anos - (crédito: Foto: Divulgação/AUF) Jogada10 Jogada10

A seleção do Uruguai utilizará, em 2024, uma camiseta de significado bastante especial na construção da história de uma das equipes mais tradicionais do planeta bola. Mais precisamente, a sua primeira conquista de caráter global.



Antes mesmo da criação da Copa do Mundo, algo que ocorreria apenas em 1930, os charrúas iniciavam a construção do apelido de ‘Celeste Olímpica’. Conquistando, no ano de 1924, a medalha de ouro no futebol em Jogos Olímpicos disputados na cidade de Paris, na França. Feito, aliás, que repetiria quatro anos depois, em Amsterdã.

Desse modo, com o centenário da conquista em 2024, a indumentária do selecionado uruguaio tem diversas referências de caráter retrô. Como, por exemplo, tendo a inserção de botões no fecho da gola. Além disso, a inscrição ‘1924’ em dourado aparece na barra da camiseta onde, na parte das costas (na região da nuca), está inscrito ‘Uruguay 1924-2024’.

Em relação a tonalidade das camisas, os tradicionais uniformes em azul celeste total (casa) e branco com detalhes em azul (sendo visitante) foram preservados. Sendo que, nos dois modelos, três listras em azul aparecem na área dos botões bem como o escudo da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) é disposto na cor dourada.

Por fim, os goleiros da seleção do Uruguai terão três variações de uniformes nas cores vermelha, verde e laranja. Nesse caso, sendo válidas tanto para as camisetas como para calções e meiões.