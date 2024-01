CBF firma acordo com a Globo para transmissão da Supercopa do Brasil 2024

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, falou sobre o acordo com a Globo para a transmissão da decisão - (crédito: - Foto: Leandro Lopes / CBF) Jogada10 Jogada10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) assinou, nesta quarta-feira (17), um contrato com a Globo para transmissão exclusiva da Supercopa do Brasil 2024. Nesse sentido, a decisão está marcada para o dia 4 de fevereiro, às 16h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

De um lado, estará o Palmeiras, campeão da Série A do Campeonato Brasileiro, enquanto, do outro, o São Paulo, vencedor da Copa do Brasil. Ambos disputam a competição que abre a temporada de 2024, no primeiro troféu a ser erguido.

“É um prazer, mais uma vez, firmar aqui uma nova parceria com a Rede Globo para a transmissão da Supercopa do Brasil. Uma competição que a cada ano ganha uma dimensão muito grande e abre a temporada do futebol brasileiro. A Supercopa já entrou no gosto do torcedor e será mais uma festa do nosso futebol”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao site oficial da entidade.

O Alviverde, portanto, defende o título de 2023, quando derrotou o Flamengo por 4 a 3, com direito a homenagens ao eterno rei Pelé. O Tricolor, por sua vez, busca conquistar o torneio pela primeira vez em sua história.

“Com muito orgulho recebemos da CBF a confirmação da continuidade desta parceria que permite levar, com a habitual qualidade, a Supercopa 2024 aos torcedores brasileiros através das diversas telas da Globo”, disse o Diretor de Direitos Esportivos do Grupo Globo, Fernando Manuel Pinto.