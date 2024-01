Voo do atacante Adson é cancelado, e apresentação ao Vasco terá atraso

Adson defenderá o Vasco e retorna ao futebol brasileiro após rápida passagem pela Europa - (crédito: Damien Meyer/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Vasco terá ainda que aguardar um pouco mais pela chegada do atacante Adson. Isso porque o voo que traria o atacante de volta para o Brasil ,nesta quinta-feira (18), foi cancelado. Com isso, sua apresentação ao clube sofrerá atraso. A informação é do canal ‘Btb Sports’.

Ainda no processo de conclusão do negócio, havia uma dúvida em qual local seria o destino do jogador. No caso se ele deveria se apresentar no Rio de Janeiro ou até mesmo em Punta del Este, no Uruguai, onde o elenco principal realiza a pré-temporada. Recentemente, a diretoria escolheu pela primeira opção, onde ele fará os testes físicos e médicos. Procedimento pelo qual o grupo que já iniciou as atividades passou nos dois dias iniciais na pré-temporada.

O atacante, aliás, já sofreu um contratempo que também retardou sua chegada ao Vasco. Adson teve problemas burocráticos que atrapalharam sua tentativa de saída da França, na última terça-feira (16). Até por esses obstáculos o Gigante da Colina ainda não anunciou a concretização do negócio.

Vale relembrar que o jogador é uma contratação para suprir a venda de Gabriel Pec ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O Cruz-Maltino desembolsará cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 26,6 milhões na cotação atual) ao Nantes por 70% dos direitos econômicos. O clube carioca ainda vai adquirir os outros 10% que pertencem a agência que faz a gestão de sua carreira. Os outros 20% de seu passe pertencem ao Corinthians, clube que o revelou.

Vasco ainda mira reforços para o ataque

O Gigante da Colina ainda busca pelo menos um reforço para o setor ofensivo. Afinal, em seu elenco houve três saídas no ataque e até o momento o clube trouxe duas reposições: David e Adson. O outro alvo é Luciano Rodríguez, do Liverpool, do Uruguai.

O Vasco já teve até uma reunião com os dirigentes do clube uruguaio, mas a pedida é de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 59,4 milhões de dólares na cotação atual). Como a avaliação é de uma quantia alta, a diretoria do clube de São Januário ainda tenta buscar alternativas para um desfecho positivo. Mesmo assim, no atual cenário, esta tratativa é vista como complicada.

Rápida passagem de Adson pela Europa

Adson optou por retornar ao futebol brasileiro após quatro meses no Nantes. O clube francês lhe contratou junto ao Corinthians em agosto de 2023 pelos mesmos cinco milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões na cotação da época). Em seu período na Europa, ele atuou em apenas oito partidas, sem marcar gol ou dar assistência.

O jogador perdeu espaço com a troca de treinadores no time francês. Ele tinha uma certa frequência em campo com o interino Pierre Aristouy. Entretanto, passou a ser preterido pelo novo técnico Jocelyn Gourvennec, que assumiu o comando em novembro.

