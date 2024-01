Celtics derrotam Spurs e Lakers batem Mavericks em rodada da NBA

Em rodada marcada por grandes duelos individuais, o Boston Celtics e o Los Angeles Lakers foram os destaques da noite da última quarta-feira (17/1) na NBA. Jayson Tatum levou a melhor sobre Victor Wembanyama enquanto Anthony Davis ofuscou Luka Doncic. O Golden State Warriors não entrou em quadra porque seu auxiliar técnico, o sérvio Dejan Milojevic, morreu aos 46 anos.

Único time invicto em casa nesta temporada, os Celtics derrotaram o San Antonio Spurs por 117 a 98. Wembanyama foi o cestinha da partida, com 27 pontos. Mas acabou sendo ofuscado pela grande atuação do trio formado por Tatum (24 pontos), Jrue Holiday (22) e Jaylen Brown (21), que voltou ao time após ser desfalque na partida anterior.

"Todo mundo pode jogar bem nesse time. Todo mundo é uma ameaça na quadra", comentou Wembanyama, grande aposta dos Spurs para evitar nova decepção nesta temporada. "Mas, ao mesmo tempo, todos sabem dos seus papéis em quadra. E todos estão dispostos a compartilhar a bola, desde os caras mais importantes da franquia até os jogadores. Todos estão prontos para competir e fazer sacrifícios."

O francês, que anotou cinco rebotes, fez sua estreia no badalado TD Garden, onde os Celtics acumulam agora 20 vitórias consecutivas. A equipe de Boston detém a melhor campanha da temporada, na liderança da Conferência Leste, com 32 triunfos e nove derrotas. Em situação oposta, os Spurs ocupam a lanterna do Oeste, com apenas sete vitórias e 33 revezes.

Em outro grande duelo da noite, Anthony Davis e LeBron James se impuseram em quadra na vitória dos Lakers sobre os Mavericks por 127 a 110 para conter Luka Doncic na Califórnia. O astro esloveno terminou a noite com um triplo-duplo de 33 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. Foi o retorno de Doncic após três partidas de ausência.

Para neutralizar a grande atuação do esloveno, os Lakers contaram com Anthony Davis em noite inspirada. Ele quase anotou um triplo-duplo ao registrar 28 pontos, 12 rebotes e nove assistências. D'Angelo Russell contribuiu com 29 pontos enquanto LeBron finalizou a partida com 25 pontos, oito rebotes e oito assistências.

O resultado manteve os Lakers dentro da zona de classificação ao play-in, a repescagem para os playoffs, no 10º posto, com o mesmo número de vitórias e derrotas: 21. Os Mavericks estão em situação mais favorável, no sétimo posto, com 24 triunfos e 18 revezes.

A rodada ainda tinha agendada da partida entre Utah Jazz e Golden State Warriors. Mas o duelo foi adiado de última hora por causa da morte do sérvio Dejan Milojevic, auxiliar técnico dos Warriors e mentor do compatriota Nikola Jokic. Ele sofreu um ataque cardíaco na quarta-feira.

Confira os resultados da última quarta-feira (17/1):

Detroit Pistons 117 x 124 Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks 106 x 104 Orlando Magic

Boston Celtics 117 x 98 San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers 135 x 95 Milwaukee Bucks

New York Knicks 109 x 94 Houston Rockets

Toronto Raptors 121 x 97 Miami Heat

New Orleans Pelicans 132 x 112 Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers 127 x 110 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 105 x 103 Brooklyn Nets

Acompanhe os jogos desta quinta-feira (18/1):

Toronto Raptors x Chicago Bulls

New York Knicks x Washington Wizards

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings x Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies