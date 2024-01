Vini Jr. ironiza reclamações por gol de ombro: "Fazia assim em Copacabana"

O atacante Vinícius recorreu às redes sociais nesta segunda-feira para ironizar as reclamações sobre o gol marcado na vitória de 3 a 2 do Real Madrid sobre o Almería, pela rodada do final de semana do Campeonato Espanhol. No lance, em disputa com os zagueiros, ele foi mais rápido que a marcação e balançou a rede com um toque de ombro.

O gol, anotado aos 21 minutos do segundo tempo, foi anulado pela arbitragem. O juiz Francisco Hernández, no entanto, reviu o lance no monitor de vídeo, voltou atrás em sua decisão, e confirmou o tento da equipe de Madri.

Nas redes sociais, o jogador revelado pelo Flamengo mandou o seu recado de forma irônica. "Golaço!!! Assim fazia sempre na praia de Copacabana", escreveu o atleta em postagem.

Com a vitória, o Real Madrid segue como fiel perseguidor do líder Girona na competição. A equipe do técnico Carlo Ancelotti contabiliza 51 pontos contra 52 do rival, que goleou o Sevilla por 5 a 1, pela rodada do final de semana.

O polêmico gol faz com que o brasileiro continue fazendo história no clube. Ele agora conta com 70 bolas na rede com a camisa do Real Madrid superando o ex-lateral esquerdo Roberto Carlos. Com 243 partidas disputadas, ele é o segundo maior artilheiro brasileiro da história do clube. O primeiro da lista é o ex-atacante Ronaldo Fenômeno, com 104.