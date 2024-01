Com apoio de CR7, Al-Nasser prepara oferta por Casemiro

Cristiano Ronaldo e Casemiro ficaram seis meses juntos no United - (crédito: Adrian Dennis /AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Cristiano Ronaldo pode reencontrar um velho conhecido no futebol da Arábia Saudita. Com apoio do craque português, o Al-Nasser prepara uma proposta para tirar o brasileiro Casemiro, de 31 anos, do Manchester United nos últimos dias da janela de transferências, de acordo com o portal “FootMercato” e o jornal “Daily Mail”.

Desde que o governo da Arábia Saudita passou a despejar bilhões nos quatro principais clubes do país para promover o futebol local, Casemiro é visto como potencial alvo. Em agosto de 2022, o United pagou 60 milhões de euros ao Real Madrid e contratou o volante, um dos pilares do clube merengue. Contudo, os Red Devils estariam dispostos a abrir negociação, apesar de o técnico Erik ten Hag contar com o jogador.

Casemiro chegou ao United e assumiu a condição de titular, sendo um dos principais nomes em sua primeira temporada na Premier League. No clube, conquistou a Copa da Liga e garantiu um lugar na Liga dos Campeões. Todavia, o rendimento caiu em 2023/24, com o brasileiro sofrendo com lesões. Ele não atua desde o início de novembro por conta de um problema no pé direito e, desta forma, vem deixando a nova diretoria dos Red Devils em dúvida.

LEIA TAMBÉM: Cristiano Ronaldo aparece com carro de R$ 7,4 milhões e impressiona

PARCERIA ENTRE CASEMIRO E CR7 PODE SER REEDITADA

O brasileiro foi companheiro de vestiário de Cristiano Ronaldo por cinco temporadas no Real Madrid, conquistando todos os títulos possíveis. Para completar, eles atuaram juntos também no Manchester United na primeira metade da temporada 2022/23, antes de Cristiano Ronaldo deixar o clube para atuar no Al-Nasser.

Na temporada 2023/24, Casemiro participou de apenas 12 partidas, com quatro gols marcados e concedendo uma assistência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.