Botafogo negocia a contratação de Wendel

Com a negativa de Allan, o Botafogo busca um velho conhecido do futebol brasileiro para reforçar o meio-campo. O Glorioso iniciou conversas por Wendel, jogador de 26 anos que joga pelo Zenit, da Rússia. A ideia da cúpula alvinegra é contar com o jogador por empréstimo que, com metas estipuladas em contrato, pode contar com uma obrigação de compra.

Segundo o “ge”, que divulgou a informação das conversas do Botafogo pelo jogador, a negociação não é das mais fáceis, afinal, o técnico Sergey Semak, do Zenit, informou aos russos que quer contar com o atleta em sua equipe.

Antes do Glorioso, o Flamengo buscou a contratação de Wendel, que viu com bons olhos um retorno ao Brasil. Entretanto, o clube russo não estava disposto a liberar o jogador por empréstimo e, posteriormente, nem por compra em definitivo. Desta vez, com o interesse do Botafogo, o empréstimo com possibilidade de obrigação de compra satisfez o Zenit.

Revelado em 2017 pelo Fluminense, Wendel chegou ao Zenit em outubro de 2020. Anteriormente, o meia vestiu as cores do Sporting, de Portugal.