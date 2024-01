Botafogo, em modo Frankenstein, perde para o Boavista

Com esse futebolzinho, Botafogo não chega à fase de grupos da Libertadores - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

A verdadeira imagem do Botafogo-2024 não é um time com 100% de aproveitamento e, sim, um Frankenstein idealizado por John Textor e André Mazzuco. Uma equipe sem variação de jogadas, sem repertório e com uma formação confusa, difícil de decifrar. Desse modo, o Alvinegro perdeu para o Boavista por 1 a 0, fora de casa, nesta quarta-feira (24), no Elcyr Rezende, pela terceira rodada desta edição do Campeonato Carioca.

O Botafogo, agora, é o segundo colocado, com tendência de perder posições nesta jornada. Soma seis pontos e reencontra sua torcida no sábado (27), contra o Sampaio Corrêa, no Nilton Santos. Anote na sua agenda, alvinegro, para refletir se vale mesmo a pena passar pelo Engenho de Dentro. Já o Boavista tem a mesma pontuação e sobe para quarto lugar.

O Frankenstein do Carioca

A chuva não é desculpa. A água estava ali para atrapalhar os dois times. Mas o Botafogo, um time totalmente Frankenstein, sem lateral-direito, não mostrou absolutamente nada para um terceiro jogo de pré-temporada. No primeiro tempo, regrediu. Assim, na bola área, o zagueiro Sheldon pegou o elevador até o terceiro andar e abriu o placar para o Verdão de Saquarema. Jeffinho, ao menos, mostrou suas credenciais.

Botafogo emperra

A segunda etapa não trouxe nada de novo ao Botafogo. Nunes insistiu com quem estava mal, e o time foi perdendo o pouco fôlego que apresentou na primeira etapa. Ou seja, o time alvinegro produzia pouquíssimo e, com posse de bola infrutífera, não tirava o sono do Boavista. Mais um triste desempenho da equipe que insiste em maltratar o seu torcedor.

BOAVISTA 1×0 BOTAFOGO

Rodada 3 do Campeonato Carioca

Local: Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ)

Data e hora: 24/1/2024, às 21h30 (de Brasília)

Gols: Sheldon, 31’/1ºT

BOAVISTA: André Luiz, Cardoso, Sheldon (Almeida, 31’/2ºT), Sadoque e Maldini; Oliveira (Costa, Intervalo), Ryan e Crystopher (Flores, 10’/2ºT); Matheus Lucas (Cristian, Intervalo), Jeffinho (Ludke, 10’/2ºT) e Matheus Alessandro. Técnico: Filipe Cândido

BOTAFOGO: Gatito, Halter, Bastos e Barboza (Janderson, 35’/2ºT); Tchê Tchê, Freitas, Eduardo (Kauê, 35’/2ºT) e Hugo (Marçal, 35’/2ºT); Sá (Raí, 42’/2ºT), Jeffinho e Tiquinho. Técnico: Tiago Nunes

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Daniel do Espírito Santo Parro

Cartão Amarelo: Oliveira, Jeffinho, Matheus Alessandro, Ryan, André Luiz (BOA); Nunes, Eduardo, Barboza (BOT)

Cartão Vermelho:

