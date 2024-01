Na volta dos titulares, Vasco vence o Madureira em São Januário

Com titulares em campo, Vasco superou Madureira - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

Na noite desta quinta-feira (25), o Vasco derrotou o Madureira por 2 a 0, mantendo-se invicto no Campeonato Carioca. A partida marcou a estreia dos titulares cruzmaltinos, após a volta nos mesmos do Uruguai, onde disputaram e venceram a Série Rio de La Plata. Os gols, entretanto, só saíram no segundo tempo, através de Léo e Erick Marcus.

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos foram de um Vasco que não deixou de apertar o Madureira, mas pecou na tomada de decisões. Com o Tricolor Suburbano muito fechado, o Cruzmaltino quase não teve chances. A melhor delas foi após um lançamento na área em que a defesa visitante se enrolou, Serginho chutou travado e Rayan chutou com perigo à baliza de Mota. De resto, os donos da casa não conseguiram finalizar: pelo contrário, erraram muito e ainda deixaram espaços para contragolpes do Madura. Ainda assim, os tricolores não conseguiram levar Léo Jardim a fazer nenhuma defesa.

Segundo tempo

Com as mexidas de Ramón Díaz, sobretudo as entradas de Paulinho e Payet, o Vasco melhorou sensivelmente e foi para cima do Madureira. Com mais qualidade, as alterações já deram resultado logo cedo, com o time obrigando Mota a fazer algumas defesas. E o gol saiu aos 15 minutos: após o lançamento de Paulinho na área, Léo se meteu entre os defensores e fez 1 a 0 Vasco. O domínio continuou e sob a batuta de Payet, o time da casa chegou ao segundo gol. Após rápida jogada do francês, Rayan girou para cima do marcador e chutou, a bola desviou no zagueiro e matou o goleiro Mota: 2 a 0.

E o terceiro até poderia ter saído com o próprio Payet, que chutou no cantinho, mas Mota fez bonita defesa. O Madureira chegou a ameaçar uma vez ou outra, como num chute de Guilherme Xuxa, que Léo Jardim espalmou bem. Ou ainda num ataque de Patryck Ferreira, travado na última hora por Paulo Henrique. Mas nada que tirasse a alegria dos 15 mil vascaínos que foram a São Januário.

VASCO 2×0 MADUREIRA

3ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 25/01/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Julião; Zé Gabriel, De Lucca e Praxedes; Rossi, Rayan e Serginho. Técnico: Emiliano Díaz.

MADUREIRA: Mota, Almir, Marcão, Arthur Edson e Evandro; Matheus Lira, Arthur Santos, Patrick Vieira e Pablo Pardal; Hugo Borges e Arthur Martins. Técnico: Daniel Neri.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira

Assistentes: Thiago Filemon Soares e Rafael Gomes Rosa

Cartões amarelos: Paulo Henrique (VAS); Pablo Pardal, Arthur Santos, Wagninho (MAD)

Gols: Léo, 15’/2°T (1-0); Rayan, 33’/2°T (2-0)