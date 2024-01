Gol de Lelê define a vitória do Fluminense sobre o lanterna

Mesmo debaixo de chuva e campo pesado, Fluminense leva a melhor sobre o Audax - (crédito: Foto: Reprodução/Canal Goat) Jogada10 Jogada10

O Fluminense, com seu time B, fez bom primeiro tempo, mas uma etapa final insossa, e venceu o Audax na noite desta quinta-feira (25/1), por 1 a 0, gol de Lelê. O jogo pela terceira rodada do Cariocão rolou no Elcyr Resende, em Saquarema, debaixo de chuva. Fez justiça para o melhor time em campo, que marcou seu gol e poderia ter ampliado nos 45 minutos iniciais. Na reta final, levou alguma pressão, mas sustentou a vitória.

O Tricolor chega aos sete pontos, dividindo a ponta com o Nova Iguaçu, mas em segundo lugar pelo saldo. Já o Audax é o lanterna, com três derrotas em três rodadas.

Veja aqui a tabela de classificação do Cariocão

Lelê põe o Fluminense na frente

Tirando um chute perigoso no início do jogo que passou perto da trave direita de Vitor Eudes, o Audax praticamente abdicou de atacar. Com isso, facilitou a vida do Tricolor, que jogou quase o primeiro tempo inteiro na intermediária de defesa do rival e foi aproveitando as muitas falhas de posicionamento dos defensores do time da casa para criar chances. Isaac e Lelê, ambos caindo pela esquerda, criavam bem. Aliás, Lelê quase marcou duas vezes, antes de, aos 29, receber um passe de João Neto e bater rasteiro para fazer 1 a 0. Mas o Tricolor só não ampliou por causa da má pontaria de João Neto e de Gustavo Apis.

Segundo tempo truncado

O bom futebol que o Fluminense apresentou no primeiro tempo quase não se viu na etapa final. Apesar de ter criado algumas boas jogadas, principalmente pela esquerda, o time foi cansando por causa do gramado muito pesado pela chuva. E, assim que Marcão passou a fazer as alterações, o time caiu de produção, Isso fez o Audax passar a comandar as ações. Mesmo muito fechado e levando pressão, o Fluminense fechou bem os espaços. Com o Audax todo em cima, o Tricolor teve chance para ampliar. Aos 45, numa roubada de bola que gerou contra-ataque, Lelê recebeu livre. O atacante tentou encobrir o goleiro Anderson Max. Mas mandou por cima.

AUDAX-RJ 0X1 FLUMINENSE

Terceira rodada do Campeonato Carioca-2024

Data: 25/01/2024

Local: Elcyr Resende, Saquarema (RJ)

AUDAX: Anderson Max; Arlen (Matheus Carioca, Intervalo), Igor Silva, João Victor e Paulo Victor; Miticov, Romarinho, Gualberto (Edilson, Intervalo) e PK; Ítalo (Pablo Alves, 26’/2ºT) e Gerson Júnior (Clinsman, 19’/2ºT). Técnico: Tuca Guimarães

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Justen (Jhonny, 26’/2ºT), Antônio Carlos, Luan Freitas e Rafael Monteiro (Marcos Pedro, 5’/2ºT); Felipe Andrade, Gustavo Apis (Edinho, 14’/2ºT) e Arthur (Kauã Elias, 26’/2ºT); Isaac, João Neto (Alexandre Jesus, 26’/2ºT) Isaac e Lelê. Técnico: Marcão

Gol: Lelê, 29’/1ºT (0-1)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Carlos Henrique Cardoso de Souza

Cartões amarelos: Paulo Victor, PK, Paulo Victor, Miticov (AUD); Felipe Andrade, Isaac, Marcos Pedro (FLU)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.