Em Brasília, Vasco tem expulsão precoce e empata com o Bangu por 2 x 2

A estreia do estádio Mané Garrincha em 2024 contou com uma partida repleta de emoções. Sob o sol da capital federal, o Vasco empatou com o Bangu, pelo placar de 2 x 2. A partida foi válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Fora de campo, o principal destaque foi a presença da torcida. Apesar do calor na tarde derradeira do fim de semana, a massa vascaína compareceu em peso ao local do confronto. Com bandeirões, balões, cartazes e muita cantoria, as arquibancadas proporcionaram um espetáculo à parte.

Entretanto, nem só de felicidade viveu a torcida vascaína, maioria esmagadora no estádio candango. Durante o intervalo, a torcida presente na ala sul, principal encarregada pelas animações, protagonizou uma confusão. Diversos torcedores foram vistos em conflito. A situação precisou, inclusive, de intervenção do batalhão da Polícia Militar. Com sprays de pimenta, as autoridades contiveram o ocorrido.

Dentro das quatro linhas, o Vasco teve um homem a menos durante praticamente toda a partida. Aos 4’, Jair foi expulso por solada em Walney. Apesar de ver o Bangu equilibrar as ações ofensivas por curto período de tempo, tomou a posse da bola e incorporou o protagonismo, sobretudo na segunda etapa. Com boas atuações de Piton e Payet, a equipe dava indícios de que venceria pelo placar mínimo.

O Bangu, porém, aproveitou a grande chance que teve na partida com Gabriel Canela. Em falha do goleiro Léo Jardim sofreu o empate. A partir daí, ninguém foi capaz de dominar o confronto. Porém, a estrela de Payet falou mais alto. Nos acréscimos, o francês deixou um defensor no chão antes de marcar o segundo gol cruz-maltino. A festa, porém, acabou arruinada por Maranhão.



Após o empate, o Vasco chega a oito pontos conquistados desta edição do estadual. Invicto, soma duas vitórias e dois empates. O Bangu, enquanto isso, segue sem vencer. Na realidade, chegou ao primeiro ponto somado em quatro partidas no torneio até aqui. O torneio segue nas agendas de ambos os clubes.

A equipe de São Januário terá o Nova Iguaçu, na próxima quarta-feira (31/1). A partida será em Uberlândia. Já o Alvirrubro, enfrentará o Fluminense, no dia seguinte (1/2). A partida será no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O jogo

A partida contou com drama para o Vasco com apenas três minutos no relógio. Em disputa de bola, Jair cometeu entrada dura em Walney. Em decorrência de uma solada no tornozelo do adversário, terminou expulso. Irritado, chegou a chutar um microfone na beira do campo. Até aquele momento, o cruzmaltino impunha domínio na partida. Depois disso, coube ao Bangu equilibrar as ações com bola.

O time visitante, contudo, ainda assim tomava o protagonismo e apostava na posse da bola para abrir o placar. O forte volume de jogo, entretanto, não surtia efeito. Eram escassas as entradas na área da equipe branca e vermelha, principalmente as que resultavam em finalizações.

Na realidade, o clima era tenso. Irritados com a expulsão de Jair e a atuação do árbitro Tarcizo, os jogadores do Vasco exageravam nas entradas. Com muitas faltas, o confronto pouco se desenvolvia. A partir daí, o Vasco concentrava os esforços do lado esquerdo do ataque. Com Payet flutuando pelo campo, as principais chances vinham através da aliança entre o francês e o lateral esquerdo, Lucas Piton.

Já aos 3’ da primeira etapa, a jogada em questão finalmente surtiu efeito. Após receber do francês, Piton passou pelo marcador e arrancou em direção à linha de fundo. Em seguida, cruzou rasteiro para a área e encontrou Praxedes. O meio-campista, então, apenas escorou para finalmente abrir o marcador.

Ainda no ataque, o Vasco mostrava vontade de superar qualquer perigo com um eventual segundo gol. Após outro cruzamento de Piton, João Victor testou com perigo. A bola chegou a atingir o travessão adversário. Com menos oportunidades no comando da posse de bola, o Bangu não era capaz de levar tanto perigo. Tudo mudou, porém, aos 23’ minutos da segunda etapa.

Pelo lado esquerdo, Gabriel Canela carregou a bola para o ataque e bateu para o gol após passar por Pumita Rodríguez. Após falha de Léo Jardim, a gorducha seguiu para o fundo do gol, decretando a igualdade no placar. O mandante, inclusive, esteve perto de virar a partida, com chute de Gabryel Freitas. A tentativa atingiu o travessão.

O confronto passou a ficar ainda mais nervosa com a expulsão de Felipe Soares. Ele recebeu o segundo amarelo, e deixou o campo. O embate se abriu para os dois lados. Com boas chances para ambos, não esteve tão indefinido quanto àquela altura em nenhum momento anterior. O Vasco, no entanto, ainda tinha as melhores chances. Um pênalti cometido por Medel em Gabryel Freitas mudou a situação. Em pancada no ângulo, João Maranhão empatou o placar mais uma vez. Depois do lance, não houve tempo para mais nada.

Ficha técnica:



Bangu 2 x 2 Vasco

Campeonato Carioca - 4ª rodada

Gols: Praxedes e Payet (Vasco); Gabriel Canela e João Maranhão (Bangu)

Renda: R$ 2.316.322, 20

Público: 21.087 mil

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Vasco

Léo Jardim; Rojas, Medel, João Victor e Lucas Piton; Jair, Paulinho e Payet; Erick Marcus, David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Bangu

Gabriel Leite; Saulo, Felipe Soares, Victor Oliveira e Erick Daltro; Walney, Bruno Tatavitto e Adsson; Cleyton, Canela e Anderson Lessa. Técnico: França Jr.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

