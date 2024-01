Flamengo e Matheuzinho vivem impasse entre Botafogo e Corinthians

Lateral do Flamengo está na mira de Botafogo e Corinthians - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / Flamengo) Jogada10 Jogada10

Flamengo e Matheuzinho vivem um impasse nesta janela de transferências. Afinal, Botafogo e Corinthians manifestaram interesse na contratação do lateral-direito. O clube rubro-negro deseja negociar uma transferência ao Glorioso. O jogador, por outro lado, prefere jogar no Timão em 2024. A informação é do “ge”.

Interesse de Botafogo e Corinthians

Assim, Botafogo e Corinthians formalizaram uma proposta de 4 milhões de euros (R$ 21,2 milhões) pela contratação de Matheuzinho. O Glorioso, dessa forma, pretende realizar um pagamento à vista pelo lateral-direito. O Timão, por outro lado, deseja desembolsar 3 milhões de euros fixos e oferecer mais 1 milhão por metas pré-estabelecidas.

Além do bom relacionamento entre Rodolfo Landim e John Textor, os dirigentes rubro-negros também gostaram da forma de pagamento do Botafogo. No entanto, existe um desejo claro do lateral em ser transferido ao Corinthians. O jogador já teve conversas com Mano Menezes e treinou no Parque São Jorge nos últimos dias.

Joia do Flamengo

Matheuzinho vem atraindo muitos olhares nesta janela de transferências. O lateral-direito recebeu uma proposta alta do RB Bragantino nas últimas semanas, mas optou por não ser negociado. O jogador agora está na mira do Botafogo e do Corinthians, mas segue com futuro indefinido para 2024.

Aliás, Matheuzinho é cria das categorias de base do Flamengo e estreou profissionalmente em 2020. O lateral-direito vem sendo muito utilizado nos últimos anos e participou dos últimos títulos conquistados pelo clube. O jogador já ganhou uma Libertadores, um Brasileiro, Copa do Brasil, uma Supercopa e dois Cariocas.