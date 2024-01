Governo francês reduz pela metade público na abertura dos Jogos Olímpicos

O número de espectadores que poderão assistir à cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, que acontecerá nas margens do rio Sena, em 26 de julho, será de "cerca de 300.000" pessoas, informou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, nesta quarta-feira (31/1). Trata-se de metade do inicialmente previsto e anunciado pelo governo.

"A ideia é que tenhamos 100.000 pessoas nos cais inferiores, com entradas pagas, e mais de 220.000 pessoas nos cais superiores", com bilhetes gratuitos, "e depois estão todos aqueles que vivem e que poderão alugar, organizar festas ao longo do Sena", detalhou o ministro em entrevista ao canal público de televisão France 2.

Em outubro de 2022, o próprio Darmanin anunciou no Senado que "600.000 espectadores" poderiam assistir à cerimônia de abertura, que pela primeira vez não acontecerá em um estádio fechado. Deste total, 500.000 poderiam assistir, de graça, nos cais superiores do Sena.

Questionado novamente em maio de 2023 durante a assinatura de um protocolo de segurança, Darmanin reafirmou o número inicial de 600.000 espectadores.

Apesar da redução, Darmanin afirmou nesta quarta que "a cerimônia de abertura segue como estava prevista inicialmente".

O comando da polícia de Paris afirmou, recentemente, que o número definitivo de espectadores será confirmado "na primavera" (outono no Brasil), em função da ameaça terrorista.

A cerimônia deve acontecer ao longo de seis quilômetros do rio Sena, da ponte de Austerlitz à de Jena, e 115 embarcações ficarão encarregadas pelo tranporte das delegações de atletas, na presença de chefes de Estado e de Governo de todo o mundo.

O governo francês planeja mobilizar 30.000 policiais e gendarmes para os Jogos, número que poderá aumentar para 45.000 para a cerimônia de abertura.