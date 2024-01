Fim do mistério? Avião de Amelia Earhart pode ter sido encontrado

Pioneira na aviação feminina, Amelia Earhart revolucionou a sua área ao se tornar a primeira mulher a cruzar o Atlântico de avião. O feito a motivou a tentar bater um recorde ainda mais surpreendente, o de dar uma volta inteira no mundo, contudo, não chegou a realizado.

Amelia e o navegador Fred Noonan partiram em julho de 1937 para a viagem, mas desapareceram em algum local no Oceano Pacífico. Na época, apesar da intensa procura, os corpos nem os destroços da aeronave nunca foram encontrados.

O desaparecimento ocorreu no trecho final da viagem, enquanto sobrevoavam o Oceano Pacífico, entre a Austrália e o estado do Havaí, nos Estados Unidos, e deveriam ter passado por Howland, uma ilha que ficava na metade do caminho.

Quase 90 anos depois do desaparecimento, um grupo de exploradores parece ter encontrado o paradeiro da aeronave.

Em setembro de 2023, uma tripulação de 16 pessoas da expedição Deep Sea Vision partiu em busca dos destroços do avião de Amelia em Tarawa, Kiribati, um porto perto da Ilha Howland, segundo o perfil da expedição nas redes sociais.

Com uma imagem de sonar, a tripulação conseguiu visualizar um formato semelhante ao avião, que estaria a 160km da ilha. Ao todo, os pesquisadores procuraram 52.000 milhas (cerca de 8.368 km) no fundo do oceano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deep Sea Vision (@deep.sea.vision)

À NBC, Tony Romeo, ex-oficial de inteligência da Força Aérea e CEO da Deep Sea Vision, contou que acredita fortemente na possibilidade de que eles tenham encontrado o avião.

“Não há outros acidentes conhecidos na área, e certamente não daquela época, com esse tipo de design com cauda que você vê claramente na imagem", contou.

A expectativa é que eles voltem ao local com câmeras e veículo adequados para tirar novas fotos dos destroços.

"O próximo passo é a confirmação e há muito que precisamos saber sobre isso. E parece que há algum dano. Quero dizer, já está lá há 87 anos", disse.

História nas telas

Em 2009, o longa Uma noite no museu 2 estreou nos cinemas e trouxe para as telas a história de Amelia para uma nova geração. Interpretada por Amy Adams, Amelia ganha vida no museu de Aviação em Washington, nos EUA, e ajuda o protagonista do filme, Larry (Ben Stiller), a salvar as estátuas dos museus, que ganham vida na parte da noite por causa da placa dourada de Ahkmenrah.