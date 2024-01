Jogador do Corinthians presta depoimento após mulher morrer durante sexo

Um jogador das categorias de base do Corinthians foi encaminhado ao 30° Distrito Policial de Tatuapé (SP), após a morte da sua parceira. Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos, disse à polícia que a jovem, de 19, passou mal enquanto eles tinham relação sexual. Livia Gabriele da Silva Matos foi socorrida e levada para um pronto socorro, na zona leste de São Paulo, mas não resistiu.

O atleta acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que conduziu a jovem ao hospital. Ela acabou falecendo após sofrer quatro paradas cardiorrespiratórias.

Segundo a Polícia Civil, Dimas foi à delegacia prestar depoimento. O seu apartamento passou por perícia e, no local, foram encontradas manchas de sangue. A jovem teria tido um intenso sangramento na região genital.

Em depoimento, Dimas Cândido afirmou que ambos conversavam há alguns dias pelas redes sociais, e que se encontraram pela 1ª vez na última terça-feira. Segundo relato à Polícia, a mulher teria desmaiado durante a relação sexual, quando o atleta diz ter acionado o serviço de emergência.

O jogador é natural de João Pessoa (PB) e chegou ao Corinthians após atuar pelo Sub-17 do Coimbra, de Minas Gerais. Sua passagem pelo time se iniciou em abril de 2023.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que o caso está sendo investigado pela 30° Distrito Policial de Tatuapé, zona leste da Capital.

“A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de uma jovem de 19 anos, ocorrida na noite desta quarta-feira (30), por volta das 21h30, no Tatuapé, zona leste da Capital. Policiais militares foram acionados para comparecerem ao Hospital Municipal do Tatuapé após o óbito da jovem. Foi informado que ela estava na casa de um jovem de 18 anos, quando, em dado momento, passou mal e desmaiou. O homem acionou o Samu e prestou os primeiros socorros, mas a vítima veio a óbito no Hospital, após quatro paradas cardíacas. Na residência havia manchas de sangue. O local foi preservado para perícia. O caso foi registrado como morte suspeita no 30° DP (Tatuapé).”