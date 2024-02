Endrick reconhece superioridade da Venezuela sobre a Seleção

Atacante Endrick não conseguiu melhorar nível da atuação da Seleção ao entrar nbo segundo tempo - (crédito: Foto: Joilson Marconne/CBF) Jogada10 Jogada10

O atacante Endrick reconheceu a má atuação da Seleção Brasileira na derrota por 3 a 1 para a Venezuela, na noite desta quinta-feira (1), pelo Torneio Pré-Olímpico. Como o Brasil já entrou em campo classificado em primeiro lugar no Grupo A, o técnico Ramon Menezes optou por colocar os reservas na primeira etapa. Endrick entrou no segundo tempo, mas não conseguiu mudar o panorama da partida.

“A Venezuela fez três a um na gente. Todos os times são iguais e tem a mesma capacidade de se classificar. Foi uma lição para nós e para vocês (imprensa), para nunca desmerecer algum time e falar que o outro é o favorito. Temos que manter os pés no chão e trabalhar bastante nesses dias. Poder fazer bons jogos e, assim, nos classificar”, afirmou.

Endrick diz que Seleção aprendeu com a derrota

A Seleção estreia na próxima fase da competição segunda-feira, ainda sem adversário definido. Como líder do Grupo A na fase anterior, enfrentará o segundo colocado do Grupo B, que pode ser Argentina ou Paraguai. Seja quem for, Endrick espera um Brasil diferente do que atuou diante dos venezuelanos.

A gente aprende muitas coisas. Com derrota, vitória e empate. Estamos felizes, infelizmente perdemos esse jogo mas o que importa é a felicidade do Brasil. Todas as seleções são boas, então vamos trabalhar para fazer uma boa sequencia de campeonato e se classificar”, concluiu.