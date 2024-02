Ramon garante Brasil forte no quadrangular final do Pré-Olímpico

Seleção comandada por Ramon Menezes teve péssima atuação na derrota para a Venezuela - (crédito: Foto: Joilson Marconne / CBF) Jogada10 Jogada10

A Seleção Brasileira chegará forte para o quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico. As palavras são do técnico Ramon Menezes, pouco após a derrota por 3 a 1 para a Venezuela, na noite desta quinta-feira (1), pela última rodada da primeira fase. Com a vaga e o primeiro lugar assegurados, o técnico mandou os reservas a campo, mas o resultado e a atuação foram muito aquém da previsão menos otimista.

“É um campeonato muito difícil. Sabiamos o que enfrentaríamos. Todos os jogos tem seu grau de dificuldade. Não tem mais surpresa alguma no futebol. Perder não é bom. Todos inegavelmente estão muito chateados com a derrota. A Venezuela conseguiu fazer dois gols muito cedo e, desse modo, dificultou um pouco as nossas ações”, analisou.

Ramon passou confiança aos jogadores após a derrota

Apesar da atuação muito fraca e da derrota para um tradicional freguês histórico, Ramon reiterou sua confiança na classificação para as Olimpíadas de Paris-2024. Para isso, o Brasil terá que ficar em primeiro ou segundo lugar na próxima fase. Já pensando nos próximos jogos, o técnico disse que tratou de animar os atletas imediatamente após a derrota.

“Confio muito nesse grupo. Tanto que conseguimos nosso objetivo já na terceira rodada da primeira fase. (A escalação) hoje fazia parte do nosso planejamento. Não a derrota, mas oportunizar o grupo todo. Foi muito importante para a nossa análise. Tivemos a posse de bola, trocamos mais de 500 passes, mas os números às vezes não dizem o que é o resultado. É levantar a cabeça”, afirmou.