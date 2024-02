Corrida Kids volta em grande estilo para o calendário esportivo de Brasília

Criada há 32 anos, a Corrida Kids, evento que celebra a corrida de rua, voltou ao calendário brasiliense em grande estilo. Cerca de mil crianças, de 3 a 13 anos, participaram da retomada do projeto, que conta com o apoio do Correio, na manhã deste sábado (3/2), na pista do Cief, na Asa Sul.

Presidente do Correio, Guilherme Machado reiterou, no evento, a importância de projetos como esse. “Nós estamos sempre tentando patrocinar e apoiar eventos que incentivam o esporte”, garantiu. “Esporte é saúde, é cabeça boa e é educação. O esporte é fundamental para a criançada. É com muita alegria que estamos aqui, vendo essa meninada saudável e forte competindo, se divertindo e fazendo esse espetáculo bonito”, afirmou o presidente.

“Nós vínhamos tentando retomar esse projeto há um tempo, um projeto que temos muito carinho, porque envolve um conjunto de coisas positivas, como a alegria das crianças e a questão do esporte”, pontuou o vice-presidente do Correio, Leonardo Moisés.



















O vice-presidente também destacou a importância da retomada do evento para a comunidade infantil de Brasília. “Retomar a Corrida Kids foi muito importante, não só para o Correio, mas para nossa comunidade, porque nós sabemos que é importante estimular o esporte nessa idade. Quem sabe no futuro, talvez, a gente possa ter alguns medalhistas olímpicos. Acho que seria um presente para a nossa querida cidade que é Brasília”, manifestou.

O assessor de Relações Institucionais do Correio, Miguel Jabour, por sua vez, salientou que a Corrida Kids é para todos. “Tem dois tipos de corredor: os que vêm para disputar os prêmios de 1°, 2° e 3° lugar e os que vêm para se divertir. A corrida, em si, é muito democrática, qualquer um pode correr”, afirmou. Nesta edição, a corrida contou também com modalidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs).