Corrida Kids celebra o esporte e leva mil crianças à pista em Brasília

Foi dada a largada para a 1ª corrida Kids, na manhã deste sábado (3/2), no Centro Integrado de Educação Física (CIEF), na Asa Sul. O evento, realizado com apoio do Correio, começou às 8h, com a entoação do Hino Nacional e participação de autoridades. Cerca de mil miniatletas, de 3 a 13 anos, participaram da disputa.

Sofia Liz, de 3 anos, foi a campeã da primeira bateria. Ela alcançou o primeiro lugar na corrida de 50m feminino, seguida por Maria Vitória e Mariana, no segundo e terceiro lugares, respectivamente. Na modalidade masculina da mesma faixa etária, o primeiro lugar foi conquistado por Lucas Gervazio, seguido por Davi Martins e Hugo.

Amanda Maria, mãe da Sofia, contou ao Correio que a menina começou a correr aos 2 anos, por influência da tia e do avô. Para a atleta, a competição é coisa séria. Ela tem um protocolo de preparação que inclui hidratação, alimentação leve e uma boa noite de sono.



































Tradição de volta às pistas de Brasília

A corrida, criada há 32 anos como Marotinha, voltou a fazer parte do calendário esportivo de Brasília. Além das mil crianças inscritas nas diferentes modalidades da competição, deputados do Distrito Federal prestigiaram o retorno do evento na pista do Cief.

Acompanhada dos filhos de 6 e 8 anos, que participaram da corrida, a deputada Paula Belmonte (Cidadania) elogiou a iniciativa. “Aqui, nós plantamos uma sementinha da saúde nas crianças. O esporte é saúde, então aqui a gente está plantando um ambiente extremamente saudável no coração das nossas crianças, dando um direcionamento para um caminho do bem para elas”, avaliou.

O deputado e ex-secretário do Esporte Júlio César Ribeiro (Republicanos-DF) comemorou a volta do evento esportivo. “É uma alegria muito grande ver o Correio trazer de volta a Corrida Kids, que incentiva as crianças, desde pequenas, a ter contato com o esporte”, celebrou.

“O esporte é um elemento transformador da sociedade e quando nós vemos uma iniciativa como essa, nós fazemos questão de estar incentivando e parabenizando”, afirmou.

O deputado participou da cerimônia de hasteamento de bandeiras, ao lado do vice-presidente do Correio, Leonardo Moisés.

Confira a lista completa de vencedores:

