Bia Haddad e Luisa Stefani vencem em estreia nas duplas em Abu Dabi

De olho na Olimpíada de Paris-2024, Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani venceram na estreia na chave de duplas do Torneio de Abu Dabi, nesta terça-feira (6/2). As tenistas brasileiras venceram a casaque Anna Danilina e a ucraniana Nadiia Kichenok por dois sets a um, com parciais de 2/6, 7/5 e 10/6.

"Foi uma boa estreia, uma ótima vitória. O primeiro set teve condições difíceis, a Danilina estava jogando muito bem, impuseram o jogo delas o tempo todo. Mas, a partir do segundo set, sacamos melhor, tomamos conta dos nossos games de saque e no final aproveitamos a oportunidade de quebrar. No match tie-break, foi nosso melhor momento do jogo. Ótima vitória para sair assim, ir nos conhecendo, nos entendendo em quadra também e muito boa energia. Foi um ótimo começo", comentou Luisa.

Na próxima fase, já pelas quartas de final, as brasileiras vão enfrentar as americanas Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide. Bia e Luisa formam a dupla cabeça de chave número dois do torneio. As duas não jogavam juntas desde 2019, em torneios menores, de nível ITF, e também em partidas da Billie Jean King Cup, a versão feminina da Copa Davis. A reunião das duas na competição de nível WTA 500, nos Emirados Árabes Unidos, é um passo rumo à formação de uma parceria para defender o Brasil na Olimpíada.

Se a dupla for confirmada, o Brasil entrará em situação favorável em Paris-2024 ao menos em termos de ranking. Luisa é a atual 14ª do ranking da WTA, enquanto Bia é a 19ª. No total, as duas já jogaram juntas 12 vezes, sendo sete partidas em nível ITF, com seis vitórias e uma derrota, além de quatro confrontos pela Billie Jean King Cup.

Wild perde na estreia



Thiago Wild, tenista número 1 do Brasil, se despediu de forma precoce do Torneio de Córdoba, na Argentina, nesta terça-feira. Ele foi batido pelo boliviano Hugo Dellien por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/3, em sua primeira partida no saibro nesta temporada.