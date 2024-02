Candangão 2024: Guia da Rodada 5 do Campeonato do Distrito Federal

O futebol candango se prepara para uma sequência de campeonato distinta. A partir da próxima quarta-feira (7/2), o Candangão 2024 viverá a primeira rodada de meio de semana da edição da vez, a quinta no geral, com direito a grandes confrontos. Marcada para começar às 20h30 da noite em questão, e se encerrar às 15h30 de sexta-feira (9/2), o grande destaque da bateria de cinco confrontos ficará com o grande clássico da cidade.

No Bezerrão, Gama e Brasiliense se enfrentarão no que será o encontro entre os dois principais clubes da capital federal. Juntos, somam 24 títulos locais. Em busca de subir na tabela, as equipes se enfrentarão na casa do Periquito pela primeira vez desde agosto de 2020. Na ocasião, viveram a partida de volta da decisão daquela edição.

A tarde do dia seguinte, quinta-feira (8/2), será composta por três partidas quase simultâneas. O principal embate será composto por Capital e Ceilândia. Vice-líder e líder, respectivamente, Coruja e Gato Preto farão um confronto entre invictos no Paranoá. A depender do resultado, a ponta da tabela poderá sofrer modificações.

No Defelê, o Paranoá recebe o Santa Maria, também com o objetivo de manter a invencibilidade. A Águia, enquanto isso, corre atrás da segunda vitória. No Rorizão, o Planaltina enfrenta o Samambaia em busca dos primeiros três pontos. O Samambaia vem de vitória, contra o Real Brasília.

Para encerrar a rodada, o próprio defensor do título terá pela frente o Ceilandense, no Defelê. O confronto será composto por duas equipes na parte de baixo da tabela. Enquanto o mandante ainda busca o primeiro triunfo, o visitante poderá chegar à segunda vitória. A seguir, o Correio Braziliense apresenta o melhor da quinta rodada do Candangão 2024.

Gama x Brasiliense

O próximo clássico verde-amarelo será o primeiro disputado no Bezerrão desde o dia 29 de agosto de 2020. Na ocasião, o Gama venceu o Jacaré nos pênaltis e se sagrou campeão candango pela última vez. Dessa vez, buscará o mesmo sucesso para subir na tabela. Diante da própria torcida, tem mostrado consistência. Venceu as duas partidas em que disputou até aqui. O Brasiliense, por outro lado, tem uma vitória a menos. Possui, entretanto, o terceiro melhor ataque do torneio, com sete gols marcados. O retrospecto recente, porém, pesa a favor do time visitante. Nos últimos oito jogos, são cinco vitórias do Jacaré, contra três do Periquito. O confronto da vez terá torcida única no Bezerrão.

Data: quarta-feira (7/2), às 20h30

Local: Bezerrão, Gama

Transmissão: FFDFTV e Esportes Brasília (YouTube)

Paranoá x Santa Maria

Após quatro rodadas, a Cobra Sucuri permanece invicta e poderá manter a estatística diante de uma equipe fragilizada. Em oitavo lugar, a antepenúltima posição, o Santa Maria soma apenas três pontos, e luta para se afastar da zona de rebaixamento. Os dois últimos colocados são rebaixados à Segundinha. Com dez gols sofridos, tem uma das piores defesas desta edição. O Paranoá é quarto colocado. Poderá, com um triunfo, chegar à terceira vitória na campanha local.



Data: quarta-feira (7/2), às 15h

Local: Defelê, Vila Planalto

Transmissão: -

Capital x Ceilândia

O confronto no Estádio JK marcará a briga pela liderança do Candangão. O confronto direto poderá trazer cenários distintos a sequência do torneio. Caso vença, o Capital tomará a ponta da tabela do adversário da vez. Dois pontos atrás, se destaca por, em quatro partidas, não ter sofrido um único gol. O Gato Preto, caso some os três pontos, se afirmará fortemente na ponta. Poderá chegar a cinco pontos de distância. Tem a disposição, além disso, o melhor ataque do torneio. São 12 gols marcados. Romarinho, com cinco gols, e Clemente, com quatro, são também os artilheiros da competição. Com um gol sofrido, o alvinegro também possui a segunda melhor defesa do Candangão. O encontro tem tudo para compor um grande jogo.

Data: quinta-feira (8/2), às 15h30

Local: Estádio JK, Paranoá

Transmissão: FFDF TV e Esportes Brasília (YouTube)

Planaltina x Samambaia

O encontro entre Galo e Cachorro Salsicha irá compor um confronto entre equipes da parte de baixo da tabela. Ambos lutam pela permanência na primeira divisão. Apesar disso, a situação do Samambaia é relativamente melhor até aqui. Com uma vitória, soma três pontos e ocupa a sexta posição. O primeiro triunfo veio na última rodada, contra o Real Brasília. Possui, porém, retrospecto negativo de duas derrotas em duas partidas fora de casa até aqui. O Planaltina, entretanto, ocupa a lanterna do campeonato. Com um empate e três derrotas, soma apenas um ponto, e uma das piores defesas do campeonato, com 10 tentos sofridos. Em quatro jogos, além disso, marcou apenas uma vez.

Data: quinta-feira (8/2), às 15h30

Local: Rorizão, Samambaia

Transmissão: -

Real Brasília x Ceilandense

Mais um confronto na parte de baixo da classificação. O Real Brasília, atual campeão candango, decepciona após quatro partidas de campanha. São três derrotas e um empate, que o proporciona a penúltima colocação. Terá a oportunidade, contudo, de somar os primeiros três pontos diante de uma equipe que também não coleciona grandes feitos nas primeiras quatro rodadas, sobretudo, como visitante. Além de ter sofrido duas derrotas em dois jogos, sofreu nove gols. Possui a vantagem, porém, de já ter vencido uma vez: o Santa Maria, na segunda rodada.

Data: sexta-feira (9/2), às 15h30

Local: Defelê, Vila Planalto

Transmissão: -

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

