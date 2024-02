Brasília visita times do Sul para partidas importantes por playoffs

Após duas semanas de descanso e preparo, o Brasília Basquete volta à ação pelo NBB nesta quarta-feira (6/2) na primeira parte de uma visita decisiva ao Sul do país. O adversário da vez é o União Corinthians, às 19h, no Ginásio Poliesportivo Arnão, em uma partida que pode ditar o futuro do time candango na briga por uma vaga nos playoffs: uma derrota deixa o objetivo ainda mais distante, enquanto um triunfo recoloca o time no páreo.

Atualmente em 18º, com quatro vitórias em 22 partidas, o Brasília viu crescer para dois jogos a diferença atrás do Botafogo, em 16º, com seis triunfos na temporada. O alvinegro carioca ocupa no momento a última posição que garante um lugar nos playoffs, então encurtar a desvantagem é essencial para os candangos, especialmente com uma série de confrontos diretos nas próximas rodadas.

Além do União, 15º colocado na tabela, os comandados pelo técnico Dedé Barbosa terão pela frente Caxias do Sul (14º), Cerrado (17º) e o próprio Botafogo dentro das próximas seis partidas, então sair dessa sequência com bons resultados pode ser chave para conseguir se classificar para a pós-temporada. Em casos de empate na tabela, o primeiro critério é o vencedor no combate direto, depois o saldo de pontos.

“Realmente serão dois jogos mais que decisivos, tanto para nossa equipe, quanto para as que vão nos enfrentar. É um campeonato à parte ali na parte de baixo da tabela. Acredito que seis equipes ainda brigam pelas últimas três vagas nos playoffs e nessa viagem para o Sul sabemos que serão dois jogos cruciais. Estamos trabalhando isso treino a treino. Vamos em busca das vitórias”, compartilhou Dedé.

No encontro das equipes no primeiro turno, o União Corinthians levou a melhor após abrir vantagem logo no quarto inicial. O Brasília esboçou uma reação no último período, mas não teve tempo para virar. Na ocasião, o destaque do jogo foi Duane Johnson, com 22 pontos e 11 rebotes para os visitantes, enquanto os donos da casa tiveram Thomas Cooper com 19 pontos.

Cooper, inclusive, brilhou na última partida com 36 pontos, a maior pontuação de um jogador na atual temporada do NBB, liderando o time na vitória fora de casa por 88 x 92 em cima do Pinheiros.

Depois do União, a próxima partida do Brasília é contra o Caxias do Sul, na sexta-feira (9/2), às 20h, no Sesi, sem transmissão na TV ou na Internet. O compromisso será o último do Brasília antes de uma bateria de quatro jogos como mandante em solo candango, incluindo parada dura contra o Flamengo e a rivalidade local com o Cerrado.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

