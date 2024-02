Benzema discute com Gallardo e abandona treino

Benzema anda sempre com cara de poucos amigos - (crédito: Foto: Divulgação/Al-Ittihad Club) Jogada10 Jogada10

Benzema continua arrumando problema na Arábia Saudita. Na última segunda-feira (5), em seu retorno ao Al-Ittihad, o centroavante discutiu com o técnico Marcelo Gallardo e abandonou as atividades. A informação é do jornal Arriyadiyah. O clube, aliás, chegou a postar fotos do jogador treinando.

Gallardo ordenou que Benzema fizesse um trabalho individual. Assim, o técnico não viu o artilheiro no mesmo ritmo dos companheiros. O francês, então, se recusou e argumentou que há havia cumprido as etapas individuais durante a intertemporada.

Desta vez, um dia depois, na terça (6), nas imagens do Al-Ittihad, Benzema aparece na academia, ao lado de jogadores lesionados da equipe.

Antes do novo destempero, Benzema havia sido afastado por Gallardo por não retornar a tempo de uma intertemporada. O francês, desse modo, quase saiu do clube saudita. O Lyon, de John Textor, está de olho na situação do Brocador.

O Al-Ittihad enfrenta o Al-Tai, nesta quarta-feira (7), pelo Campeonato Saudita. Gallardo não relacionou o bad boy francês.

Depois de ser ídolo no Real Madrid, o jogador chegou ao Al-Ittihad, em 2023, para ganhar um salário de 100 a 200 milhões de euro (R$ 534 mi a R$ 1 bi). Benzema tem contrato até 2026.