Cruzeiro anuncia a contratação de volante equatoriano

O Cruzeiro anunciou, nesta quarta-feira (7), a contratação do volante equatoriano José Cifuentes. O jogador pertence ao Rangers, da Escócia, e chega por empréstimo até dezembro de 2024.

O volante, aliás, é uma grande promessa do futebol equatoriano. Ele foi revelado pela Universidad Católica, onde se destacou. No clube, afinal, ele marcou sete gols em nove partidas em 2016, com 17 anos.

No ano seguinte, o atleta foi emprestado ao América, de Quito, e ficou no clube até 2019. Ele disputou 19 jogos e marcou um gol. O bom desempenho surtiu efeito e ele foi contratado pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos, em 2020.

SEJA BEM-VINDO, JOSÉ CIFUENTES! O meio-campista de 24 anos está fechado com o Cruzeiro nesta temporada, com contrato por empréstimo até o fim de 2024.





Novamente com destaque no futebol americano, ele foi vendido para o Rangers, em negociação que movimentou R$ 7 milhões, para contratado de quatro temporadas. No entanto, perdeu espaço. A chegada para o Cruzeiro, aliás, é em busca de recuperar prestígio e voltar a Seleção do Equador.

Com a camisa da seleção, afinal, Cifuentes disputou o Mundial Sub-20 e depois foi convocado para disputar a Copa do Mundo pelo seu pais. Dos três jogos possíveis, já que o Equador foi eliminado na primeira fase, ele disputou dois jogos.