Debaixo de chuva, Gama vence o Brasiliense por 2 x 0 no Bezerrão

O Estádio Bezerrão viveu mais um importante capítulo da própria história. Nesta quarta-feira (7/2), a segunda casa mais moderna da capital federal recebeu o primeiro clássico verde-amarelo desde setembro de 2020. Lá, O Gama venceu o Brasiliense pelo placar de 2 x0. A partida foi válida pela quinta rodada do Candangão 2024.

Fora de campo, os pouco mais de cinco mil gamenses, mais uma vez, deram show. Pela terceira vez de volta ao estádio desde a reabertura, no último dia 13, a torcida marcou forte presença para apoiar a equipe durante o grande clássico local. Com bandeirões, balões, cartazes e baterias, fizeram uma bonita festa nas arquibancadas.

Do lado de dentro, o embate entre os dois grandes vencedores do torneio foi acirrado. Marcado pela forte chuva, sobretudo ao final da primeira etapa, Periquito e Jacaré alternaram os momentos de protagonismo. Com chances concretas de gol para ambos os lados, as equipes davam indícios de que não conseguiriam vencer as respectivas defesas. Nunes, porém, com dois gols oportunistas, venceu o goleiro Vavá para brindar a torcida gamense com mais uma vitória em casa.

Com o resultado, o Periquito chega ao quarto triunfo na competição. Portanto, soma 12 pontos. O Jacaré, enquanto isso, sofre a segunda derrota na trajetória do torneio local. Tem, agora, sete pontos conquistados. Agora, as duas equipes se preparam para disputar a sexta rodada do campeonato local. O Gama volta a campo no próximo domingo (18/2), às 15h30, para visitar o Santa Maria. Já o Brasiliense, recebe o Real Brasília, na quarta-feira (14/2), também às 15h30, no Estádio Serejão.

O jogo

Desde o princípio, o confronto era tenso. Com fortes divididas e corajosas disputas de bola, ambas as equipes mostravam disposição na missão de tomar as rédeas da partida e abrir o placar. Mais disciplinado, o Jacaré era quem somava maior posse de bola. Portanto, tinha mais volume de jogo em relação ao grande rival local.

Sobretudo com Netinho, pela direita, e Tobinha, pela esquerda, o Brasilense apostava na velocidade pelos lados para levar perigo. O Gama, apesar de desatento em certos momentos, com erros de passe e de posicionamento, era quem detinha, contudo, as melhores chances de gol.

Empurrado pela torcida, esteve perto de abrir o placar, nos primeiros 30 minutos de jogo, em duas oportunidades. Do lado esquerdo da área, Neto recebeu livre em velocidade. De perna esquerda, porém, bateu para fora. Mais uma vez do lado esquerdo, o lateral PH, ao receber passe de Dieguinho, cruzou em direção à grande área. A 'gorducha', cheia de curva, carimbou o travessão de Vavá.

Com 40 minutos no relógio, agora debaixo de chuva cada vez mais forte, o Brasiliense, ao contrário do começo do confronto, passava a correr mais atrás da bola. O Periquito tomava, de pouco em pouco, o controle da partida. Livre em arrancada do meio de campo à intermediária, o zagueiro Pedro Romano quase marcou o primeiro em chute de longe. Em batida no alto, o defensor colocou Vavá para trabalhar mais uma vez.

A segunda etapa não mostrava uma mudança de cenário. Com alternância de bons momentos para ambos os lados, as equipes não davam indícios de que seriam capazes de vencer as respectivas defesas. Apesar de viverem poucas chances, Vavá e Rinaldi somavam boas defesas. Porém, aos 29' da etapa complementar, o centroavante Nunes, recém chegado para a segunda passagem pelo clube, mudou a história da partida.

Ramonzinho, ao receber na ponta esquerda, arrancou e deixou dois marcadores para trás com uma finta antes de realizar o cruzamento. Ao passar pela área, a bola passou batida pela defesa amarela, e sobrou para o centroavante, sozinho, debaixo da segunda trave, apenas empurrar para a rede e abrir o marcador à favor do Periquito.

A partir daí, a partida tomou outro rumo. O Gama, menos tenso e mais confortável, soube se aproveitar bem do momento positivo para dominar amplamente o grande rival. Cinco minutos depois do primeiro gol, mais uma grande oportunidade.

Em jogada pelo lado direito, o time verde chegou ao ataque com facilidade. Após batida de Dieguinho em direção ao gol, Nunes venceu as trombadas para chegar à pequena área e finalizar diante do gol aberto. Com dois a zero no placar, bastou ao time da casa apenas administrar o resultado com a bola nos pés e garantir os três pontos.

Ficha técnica:

Gama 2 x 0 Brasiliense

Local: Estádio Bezerrão

Gols: Nunes (2x)

Público: 5.010 pessoas

Renda: R$105 mil

Árbitro: Marcello Rudá Neves Ramos da Costa

Gama

Renan Rinaldi; Cesinha, Wellington, Pedro Romano e PH; Kleber, Gui Mendes e Adenilson; Dieguinho, Nunes e Ramon

Brasiliense

Vavá; Netinho, Gustavo Henrique, Igor Morais e Romário; Aldo, Tarta e Lila; Joãozinho, Tobinha e Allan Dias

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Vasco retoma negociações com Betano por patrocínio máster

Vasco retoma negociações com Betano por patrocínio máster Esportes Marcos Paulo faz tratamento de lesão no joelho no CT do Fluminense

Marcos Paulo faz tratamento de lesão no joelho no CT do Fluminense Esportes Nottingham vence Bristol nos pênaltis e vai às oitavas da Copa da Inglaterra

Nottingham vence Bristol nos pênaltis e vai às oitavas da Copa da Inglaterra Esportes Clubes da Libra aceitam proposta bilionária para venda dos direitos do Brasileirão

Clubes da Libra aceitam proposta bilionária para venda dos direitos do Brasileirão Esportes Neymar acompanha clássico na Vila Belmiro e é ovacionado pela torcida

Neymar acompanha clássico na Vila Belmiro e é ovacionado pela torcida Esportes Com gol de Mbappé, PSG elimina o Brest na Copa da França