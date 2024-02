Saiba quem são os torcedores do Brasiliense presos por espancar jovem no Gama

Presos por espancar um jovem em um bar do Gama, os quatro torcedores da Torcida Facção Brasiliense alastraram uma onda de terror no dia do clássico entre Gama e Brasiliense. O jogo ocorreu no Estádio do Bezerrão, na noite dessa quarta-feira (8/2). O Correio apurou que os suspeitos detidos são: Glauber Ramos Ferreira, Leonardo Andrade Alcântara, Wemerson Leal Pereira e Alysson Fernandes dos Santos, além de um adolescente.

Em uma Fiorino branca, os quatro autores foram até o Gama e pararam o carro em um bar localizado no setor Central, na Quadra 18, antes do jogo começar. No estabelecimento, estavam reunidos torcedores da Ira Jovem do Gama, rival do Brasiliense. Imagens de uma câmera de segurança mostraram a abordagem do quarteto contra um dos jovens. Com camisetas na cabeça e paus nas mãos, o grupo invadiu o local e disse: “Perdeu. Tira o relógio.”

Na sequência, Glauber, Leonardo, Wemerson e Alysson espancaram a vítima com pedaços de paus, socos e chutes. Na ação, um dos criminosos roubou o relógio, um óculos de sol e a camisa da torcida organizada do Gama. Eles ainda tentaram levar o cordão de ouro do torcedor, mas o rapaz resistiu e acabou levando uma paulada na parte de trás da cabeça. Em depoimento, a vítima disse que, antes da pancada, ouviu: “Não vai entregar, então, vou te matar”.

A vítima foi conduzida ao hospital e recebeu alta.

Recanto das Emas

Após a agressão no Gama, o grupo seguiu para o Recanto das Emas, onde, também, espalharam terror. O sargento Magdiel, da PMDF, explica que a polícia recebeu um chamado para atender uma ocorrência de desentendimento entre as duas torcidas. “No Recanto, eles começaram com rojões e, em determinado momento, alguém sacou uma arma e disparou um tiro, segundo testemunhas”, afirmou.

O quarteto e o adolescente foram presos horas depois pela PM e conduzidos à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde foram autuados por roubo e corrupção de menores. O Correio tenta contato com a defesa dos presos. O espaço segue aberto para manifestações.