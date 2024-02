Briga entre torcedores do Brasiliense e do Gama tem rojões e tiro

Torcedores da Torcida Facção Brasiliense e do Gama entraram em um novo confronto, na noite desta quarta-feira (7/2). O Correio apurou que os mesmos suspeitos que espancaram um torcedor da Ira Jovem durante esta tarde, no Gama, seguiram para o Recanto das Emas.

Os torcedores do Brasiliense estavam em uma Fiorino e, nesta tarde, espancaram um jovem a pauladas em um bar do Gama. A vítima é integrante da torcida rival, a Ira Jovem. O rapaz chegou a ser encaminhado ao hospital e recebeu alta. Ainda no Gama, os suspeitos depredaram veículos.

Segundo o sargento Magdiel, as equipes da Polícia Militar tomaram conhecimento sobre a ação do grupo e foram informados que, no Recanto das Emas, o grupo da torcida do Brasiliense estaria na região com rojões. “Testemunhas informaram que eles jogaram rojões uns nos outros e, em determinado momento, alguém sacou a arma e deu um tiro”, informou.

Hoje ocorreu o clássico candango entre os clubes do Gama e do Brasiliense, no Estádio Walmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, com torcida única do Gama. O Correio apurou que os oito homens são do time rival e, ao menos, três carros estão com integrantes do Brasiliense no local do jogo. Outro vídeo mostra a confusão no Gama