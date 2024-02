Jovem é agredido por torcedores do Brasiliense no Gama

Um homem foi agredido por outros 8 caras com camisas enroladas na cabeça na avenida comercial da quadra 18 do Setor Leste do Gama, por volta das 17h30, desta quarta-feira (07/2). A Polícia Militar do Distrito Federal foi chamada para atender a um chamado de briga de torcida.

A vítima relatou ter sido agredida por estar usando uma camisa do time do Gama. Os agressores fugiram em uma Fiorino de cor branca. A PMDF fez buscas no local e nos arredores. Mas o veículo e os agressores não foram encontrados.

Hoje ocorre o clássico (Gama x Brasiliense) no Estádio Walmir Campelo Bezerra, o bezerrão, com torcida única do Gama. O Correio apurou que os oito homens são do time rival e, ao menos três carros estão com integrantes do Brasiliense no local do jogo.

A vítima está bem, apenas alguns ferimentos e não quis ser encaminhada ao Hospital do Gama.