Candangão 2024: Guia da Rodada 6 do Campeonato do Distrito Federal

O Candangão 2024 continua a todo vapor. A partir desta quarta-feira (14/2) até o próximo domingo (18/2), o campeonato local dá sequência ao próprio curso com a sexta rodada das nove marcadas para a primeira fase.

A sequência de partidas da vez, inclusive, já foi aberta. Na partida inaugural da rodada, o Brasiliense venceu o Real Brasília, pelo placar de 1 x 0. No Abadião, o único gol do confronto foi marcado por Tarta, de pênalti, durante a segunda etapa. Enquanto o Jacaré, com 10 pontos, luta para chegar ao G-4, os realenses seguem ameaçados pela zona da degola. Estacionam, agora, com quatro pontos somados.

Mais tarde, o líder Capital defenderá a ponta da tabela contra o Samambaia. Invicto e com apenas um gol sofrido, a Coruja chegará ao confronto com moral. Afinal, goleou o antes líder Ceilândia, por cinco a um. O Cachorro Salsicha, com menos da metade dos pontos do próximo adversário, também de vitória, contra o Planaltina.

No sábado (17/1), o Ceilândia buscará a recuperação da derrota sofrida na última rodada contra o Paranoá. De volta ao Abadião, terá tarefa complicada pela frente: após cinco partidas, a Cobra Sucuri surge como um dos dois invictos remanescentes até aqui. Qualquer resultado poderá render mudanças na tabela.

No domingo, dois compromissos serão os responsáveis por encerrar a rodada. Às 15h30, no Bezerrão, o Santa Maria será o mandante diante do Gama. O duelo acontecerá entre equipes que ocupam posições distintas na tabela. No Serejão, 30 minutos depois, o Ceilandense recebe o Planaltina num embate entre recém-promovidos à elite. A seguir, o Correio Braziliense apresenta o melhor da sexta rodada do Candangão 2024.



Brasiliense x Real Brasília

Na tarde desta quarta-feira (14/2), o Brasiliense e Real Brasília reeditaram a decisão do campeonato local de 2023 no Abadião, em Ceilândia. O resultado da vez, porém, foi diferente da última vez que se encontraram. Na estreia de Vilson Tadei no comando amarelo e com gol solitário marcado por Tarta, na marca da cal, o Jacaré chegou aos 10 pontos. Estaciona, portanto, na quinta posição, um ponto atrás do Paranoá. Este tem um jogo a menos. Do lado dos Leões do Planalto, a situação é preocupante. Com apenas uma vitória até aqui, está em sétimo, e poderá ainda ser ultrapassado por Ceilandense e Santa Maria.

Local: Abadião, Ceilândia

Placar: 1 x0

Samambaia x Capital

No Serejão, Cachorro Salsicha e Coruja fazem um confronto carregado por boas sensações. Na última rodada, ambos somaram três pontos. A campanha do Capital, porém, é memorável. Além de ainda estar invicto, sofreu apenas um gol. Portanto, possui a melhor defesa do torneio. Os treze marcados, além disso, dão à equipe o status de melhor ataque, ao lado do Ceilândia. O Samambaia viveu a segunda vitória no torneio com o triunfo sobre o Planaltina. Com seis pontos, ocupa a sexta posição do campeonato.

Local: Serejão, Taguatinga

Data: quarta-feira (14/2), às 20h

Transmissão: Esportes Brasília, Youtube

Ceilândia x Paranoá

O Gato Preto tentará se recuperar de um duro golpe sofrido no campeonato local. Antes líder do campeonato e invicto, havia sofrido apenas um gol. Contra o Capital, contudo, concedeu mais vezes do que em todas as partidas anteriores somadas. De quebra, caiu para a segunda posição. Terá, no entanto, recursos para retomar os caminhos positivos. Além de uma defesa entrosada composta por Euller e Badhuga, tem à diposição o artilheiro do campeonato. Romarinho marcou seis gols em cinco jogos. O Paranoá, porém, ainda está invicto. Fora de casa, inclusive, sofreu apenas um gol em duas partidas.

Local: Abadião, Ceilândia

Data: sábado (17/2), às 15h30

Transmissão: -

Santa Maria x Gama

O Periquito viverá um dia diferente no Bezerrão. Por lá, o mandante da vez será o Santa Maria. O confronto terá personagens membros de extremos opostos na tabela. Vice lanterna, a Águia estará em busca apenas da segunda vitória no torneio. A luta no torneio é, cada vez, para fugir do rebaixamento. O Gama, portanto, poderá se aproveitar do momento do adversário, regrado, principalmente, pela segunda pior defesa do torneio, com 11 gols sofridos. o Time verde, cuja trajetória prescreve apenas uma derrota, tem doze pontos e apenas dois gols sofridos. No Bezerrão, além disso, não perdeu nenhuma vez.

Local: Bezerrão, Gama

Data: domingo (18/02), às 15h30

Transmissão: -

Ceilandense x Planaltina

O confronto no Serejão colocará frente a frente os dois promovidos à elite após a disputa da Segundinha em 2023. Reunidos pela primeira vez desde a decisão em questão, onde a equipe de Ceilândia venceu o Galo por 2 x 0, farão, dessa vez, um embate na parte de baixo da tabela. Enquanto o Ceilandense ocupa a oitava posição, com três pontos resultantes de apenas uma vitória, o Planaltina chega ao confronto como o dono da lanterna. Até agora, o Galo computa apenas um pontos, proveniente de um empate, contra o Real Brasília.

Local: Serejão, Taguatinga

Data: domingo (18/2), às 16h

Transmissão: -

