Liga dos Campeões: Segundo dia das oitavas tem vitórias de PSG e Lazio

A fase de oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa teve sequência com mais dois confrontos nesta quarta-feira (14/2), o segundo dia de mata-mata do principal torneio interclubes do planeta. Em Paris, o nome da vitória do PSG por 2 x 0 sobre a Real Sociedad foi do atacante Kylian Mbappe.

Autor do primeiro gol do triunfo, o camisa sete vive momento determinante em relação ao próprio futuro no Parque dos Príncipes. Enquanto rumores na Espanha apontam uma ida já acertada ao Real Madrid, novas notícias vindo da Inglaterra apontam a preferência do homem-gol pelo Arsenal.

Prestes a ter o vínculo expirado, Kylian ficará sem clube no próximo dia 30 de junho. Portanto, com indícios de que não terá o contrato renovado, poderá escolher o próximo destino livremente. Enquanto isso, é decisivo. Com passe do zagueiro brasileiro Marquinhos, o craque surgiu livre dentro da área para completar o esforço diante do gol livre.

O jogador foi fundamental em um confronto difícil. Além de ter colocado bola na trave, fez a diferença num cenário que apontava superioridade dos espanhóis até a inauguração do placar. A Real Sociedad somou finalizações diante da meta de Donnarumma, sobretudo na primeira etapa.

Além de dominar o jogo, ditava o ritmo com superioridade na posse de bola, sobretudo no meio campo, e velocidade nas pontas, com Kubo e Barrenetxea. O gol, porém, modificou o cenário. O também atacante francês Bradley Barcola, com batida por baixo das pernas do goleiro Aleix Remiro, completou o placar.

A performance de Mbappe também foi marcada pelo alcance de uma marca de expressão. O francês marcou o gol de número 44 na própria trajetória na competição, desde a estreia, em 2016, pelo Monaco. O número foi alcançado após a disputa de 68 partidas. O tento da vez, além disso, supera os 43 gols marcados pelo ex-companheiro, Neymar. Agora, o atacante ocupa a 16ª posição na artilharia histórica da Liga dos Campeões.

Na Itália, o cenário foi um tanto diferente. Ao contrário do outro jogo da noite, a equipe vitoriosa não foi a até então reconhecida como a favorita no confronto. No Estádio Olímpico de Roma, a Lazio superou o Bayern de Munique pelo placar mínimo.

Desfalcado dos atacantes Gnabry e Coman, a equipe alemã apostou na lenda Thomas Muller para a função de meia-atacante e deslocou o jovem Jamal Musiala, normalmente dono da posição, para a ponta esquerda. Apesar da improvisação, a estratégia mostrava eficiência. Com marcação encaixada e claras oportunidades de gol, o Bayern esteve perto de abrir o placar por diversas vezes, mas pecou pela falta de pontaria.

Sem o mesmo vigor na segunda etapa, acabou punido por pisão de Upamecano no atacante dinamarquês Isaksen, dentro da área. Na bola, o atacante Ciro Immobile converteu o pênalti e decretou a vitória italiana. Essa foi a primeira derrota do Bayern na fase oitavas de final da competição desde 2012. Ambas as partidas de volta estão marcadas para acontecer no próximo dia cinco de março, uma terça-feira.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

