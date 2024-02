Supercopa do Brasil: Cruzeiro elimina o Avaí e carimba vaga na decisão

O Cruzeiro bateu o Avaí Kindermann por 3 x 0 nessa quarta-feira na semifinal da Supercopa Feminina, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. É a primeira final do Cruzeiro na competição. As Cabulosas esperam o vencedor de Corinthians x Ferroviária, que se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 16h15, na Neo Química Arena. O local da final dependerá do resultado em São Paulo. O time que tiver o maior saldo de gols na semifinal será o mandante da decisão.

No primeiro tempo, o Cruzeiro foi mais ofensivo que o Kindermann. Acumulou 11 finalizações contra cinco do Kindermann. Byanca Brasil, Maiara e Gaby Soares protagonizaram os lances de maior perigo pelo lado das Cabulosas. Sharon López pressionou e tentou marcar para as Leoas, em três lances de destaque.

Aos 44 minutos, as Cabulosas abriram o placar com pênalti cobrado pela camisa 10 Byanca Brasil. A penalidade surgiu em um lance em cima da zagueira Limpia Fretes. A árbitra foi chamada pelo VAR para revisar o lance e marcou o pênalti.

Na segunda etapa do jogo, o Kindermann continuou com dificuldades na saída de bola. O Cruzeiro foi menos efetivo nas finalizações, mas manteve a bola no pé e jogou no campo do Kindermann.

O Cruzeiro conseguiu ampliar a vantagem com mais um gol de Byanca Brasil e outro de Mari Pires. Aos 12, Raquelzinha cometeu pênalti em Maii Maii. Byanca bateu e fez a rede balançar mais uma vez. Aos 23 minutos, Mari Pires recebeu a bola de Fabi Sandoval e mandou a bola para o gol, de fora da área.

A meia Mari Pires, autora do terceiro gol do Cruzeiro. destacou a importância da vitória depois da partida. “A gente está muito feliz com essa vitória. O grupo batalhou muito.”

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3

Taty Amaro; Limpia Fretes, Camila Ambrózio, Vitória Calhau (Paloma), Ana Clara; Rafa Andrade (Carol Soares), Gaby Soares (Mari Pires), Maii Maii; Fabiola Sandoval, Byanca Brasil (Fernanda Tipa), Marília (Isa Fernandes)

Técnico: Jonas Urias

AVAÍ KINDEMANN 0

Maike; Raquelzinha (Miriam), Siméia, Júlia Barros, Kaila (Júlia Cipriani); Dani Venturini (Lourdes González), Bárbara, Ramona Martínez, Camila López (Belén Riveros); Julieta Morales (Michelle); Brendha

Técnica: Carine Bosetti.

Gols: Byanca Brasil, aos 46 minutos do primeiro tempo. Byanca Brasil, aos 14, e Mariana Pires, aos 24 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Rquelzinha e Camila López (Avaí); Limpia Fretes, Vitória Calhau e Mariana Pires (Cruzeiro)

Árbitra: Rejane Caetano da Silva

VAR: Diego Pombo Lopez

Público e renda: não divulgados



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

