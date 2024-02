Supercopa do Brasil: Corinthians e Ferroviária duelam por vaga na final

Por Nana Adnet* — O Corinthians vai receber a Ferroviária nesta quinta-feira (15), em São Paulo, na Neo Química Arena, às 16h15. A partida é válida pela semifinal da Supercopa do Brasil Feminina em jogo único com transmissão da Globo e SporTV. Se houver empate no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis. O vencedor disputará o título com Cruzeiro ou Avaí Kindermann no próximo domingo.

Atuais campeãs da Supercopa, as Brabas garantiram vaga na semi após uma virada de 4 x 2 em cima do Internacional, no último domingo, na Arena Beira-Rio, em Porto Alegre. No mesmo dia, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ), as Guerreiras Grenás avançaram nos pênaltis por 6 x 5 contra o Flamengo após empate por 0 x 0.

O Corinthians chega ao duelo com um desfalque internacional. Na última segunda-feira, oa comissão técnica liberou a zagueira Daniela Arias para se apresentar à Colômbia. A seleção disputará a Copa Ouro, competição organizada pela Concacaf. A goleira titular Lelê teve a lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo confirmada no último sábado e estará fora do jogo. A Ferroviária conta com força máxima.

Em entrevista ao GE, a meia da Ferroviária, Micaelly, destacou a importância do trabalho emocional na disputa da Supercopa. "Estamos confiantes, trabalhando bastante, não que a outra equipe não esteja também, mas sabemos da qualidade do nosso time esse ano. Lógico que é difícil enfrentar o Corinthians na casa deles, com a torcida vibrando e cantando todo tempo, mas… acreditamos que possamos sair com a vitória", afirmou a jogadora.

Este é o 34º confronto entre Corinthians e Ferroviária. O último encontro foi em 10 de setembro de 2023, pela final da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, vencida pelo Corinthians por 2 x 1. Em 2019, elas disputaram a final da Libertadores Feminina, também vencida pelo Corinthians por 2 x 0.

Dos 33 jogos, 26 foram vencidos pelo Timão contra um da Locomotiva, além de seis empates. A única vitória da Ferroviária aconteceu em 2022 no Brasileirão.

Premiação

A CBF anunciou nesta quarta-feira que a premiação para o clube campeão da Supercopa será de R$ 600 mil. O vice ganhará R$ 400 mil. O aumento do valor em relação ao ano passado é de 25%. Em 2023 a premiação foi de R$ 500 mil ao primeiro colocado e R$ 300 mil ao segundo.



FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x FERROVIÁRIA

Quinta-feira (15/2/2024)

Horário: 16h15

Estádio: Neo Química Arena (São Paulo)

Árbitra: Thayslane de Melo Costa (SP)

Auxiliares: Leandra Aires Cossette (SP) e Izabele de Oliveira (SP)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Transmissão: SporTV e TV Globo

CORINTHIANS

Kemelli; Belinha, Mariza, Tharciane e Yasmin; Ju Ferreira, Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Gabi Portilho, Millene e Jaqueline

Técnico: Lucas Piccinato

FERROVIÁRIA

Luciana; Katiuscia, Andressa Pereira, Luana e Barrinha; Nicoly, Duda Santos e Micaelly; Neném, Aline Gomes e Mylena.

Técnica: Jéssica Soares

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima