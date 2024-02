NBB: Brasília recebe o vice-líder Flamengo em missão pela quinta vitória

A missão de chegar aos playoffs do NBB continua para o Brasília Basquete. Atual dono da 18ª colocação, a penúltima na tabela, o lado azul da capital federal terá um difícil desafio pela frente. Neste sábado (17/2), às 17h10, no Nilson Nelson, o time candango enfrentará o Flamengo.

Um dos principais times do país, a equipe carioca continua a excursão por Brasília em busca de mais uma vítima. Na última quinta-feira (15/2), venceu o Cerrado, no Ginásio da ASCEB. Agora, enfrenta o Brasília com objetivo de levar as duas vitórias de volta ao Maracanãzinho.

Na atual temporada, o Flamengo vive campanha de destaque. Vice colocado na tabela, só não supera o líder, Minas, em razão da inferioridade no saldo de pontos. Porém, tem a potência da temporada explicitada facilmente através dos números.

Até aqui, são 21 vitórias em 24 partidas disputadas, o que rende à equipe um aproveitamento de 84% na competição. Possui, além disso, o segundo melhor ataque do campeonato. São 2.156 pontos marcados. Com vaga garantida nos Playoffs, buscará o oitavo título do torneio na própria história.

O Brasília, enquanto isso, luta para retomar os tempos de glória vividos no fim dos anos 2000 e começo dos anos 2010. Com apenas quatro vitórias em 24 partidas disputadas, está a quatro pontos de distância da última posição de classificação aos playoffs. Das 19 equipes, 16 passam de fase.

Uma eventual classificação seria a primeira da equipe azul desde a temporada 2019/2020. Uma eliminação, além disso, poderia ser ainda mais dura quando considerada a forma recente apresentada pelo Cerrado. Caso a competição terminasse na rodada atual, o rival local estaria classificado.

Os interessados em comparecer à partida poderão adquirir os ingressos através do aplicativo da equipe, disponível para Android e IOS. Os preços variam entre R$ 10 e R$ 20. Já a transmissão, ficará sob a responsabilidade do canal do NBB no youtube, e da TV Cultura, na televisão aberta.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



