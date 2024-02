Stephanie Balduccini é 6ª nos 100m livres no Mundial de Esportes Aquáticos

Stephanie se tornou na primeira mulher brasileira a disputar uma final de 100m livre em um Mundial da categoria - (crédito: CBDA / Flickr) Agência Estado Agência Estado E-mail

O Brasil voltou a ter um bom resultado na natação feminina nesta sexta-feira (16/2), no Mundial de Esportes Aquáticos, disputados em Doha, no Catar. Stephanie Balduccini obteve sua melhor marca da carreira na final dos 100 metros livre e terminou na sexta colocação, próxima de bater o recorde sul-americano da prova.

Stephanie anotou o tempo de 54s05, sua melhor marca nesta distância. Também se trata de um feito para a natação feminina do País. Ela se tornou a primeira a disputar uma final da tradicional prova de 100m livre num Mundial. Portanto, registrou o melhor desempenho de uma brasileira neste nível de competição.

"É comemorar as coisas pequenas. Esses 53s estão me irritando, mas dá para sonhar", disse a brasileira, em entrevista ao canal SporTV, se referindo a sua busca por nadar abaixo da marca de 54s. "Achei uma boa prova. Estou bem feliz, e os resultados me dão muita confiança. Errei um pouco a chegada, mas faz parte. Isso me motiva a treinar mais e melhorar os detalhes que podem fazer diferença."

A medalha de ouro na prova ficou com a holandesa Marrit Steenbergen, com o tempo de 52s26. A prata foi para Siobhán Haughey, nadadora de Hong Kong que vem sendo um dos grandes destaques deste Mundial, com 52s56. E o bronze foi obtido pela australiana Shayna Jack, com 52s83.

Stephanie Balduccini, de apenas 19 anos, treina nos Estados Unidos e vem sendo um dos destaques da natação do Brasil em Doha, ao lado de Mafê Costa. Antes de disputar sua última prova no Catar, Stephanie foi decisiva em duas provas de revezamento, com direito a vagas olímpicas. No 4x200m livre, ajudou a bater o recorde sul-americano. E também esteve no 4x100m livre, também classificado para Paris-2024.

Em outra prova feminina, Gabrielle Assis entrou de última hora na final dos 200 metros peito em razão de uma desistência - ela havia sido eliminada nas semifinais. Na decisão, a brasileira ficou em 7º lugar, com 2min25s66. Gabrielle se tornou a primeira brasileira a nadar a final desta prova em Mundiais.

No masculino, Matheus Gonche melhorou seu tempo na semifinal dos 100 metros borboleta em comparação à eliminatória e foi o 13º colocado, com 52s12. Com o resultado, ele não conseguiu a vaga na final da prova.