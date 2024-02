Brasília Vôlei bate São Caetano e vence pela terceira vez na Superliga

O Brasília Vôlei derrotou o São Caetano por 3 sets a 0 pela 16ª rodada da Superliga de Vôlei Feminina nessa sexta-feira (16), no Ginásio Milton Feijão. As parciais foram de 25/16, 25/19, e 25/16. As duas equipes lutam contra o rebaixamento e ocupam as duas últimas colocações. O Brasília ainda está vivo na disputa para avançar à próxima fase, mesmo tendo somente 12 pontos. A vitória dessa sexta deu fôlego para o time da capital tentar se reerguer neste momento decisivo. Faltam seis partidas para o fim da etapa classificatória.

Dominando a partida, o Brasília conseguiu garantir os três pontos. O time candango entrou bem no jogo, ofensivo e ganhou o primeiro set com uma diferença de 25 x 16. No segundo set, o São Caetano conseguiu reagir, deixando a pontuação mais apertada. No fim, foram superados por 25 x 19. No último set, o time da capital retomou o controle e conseguiu jogar com facilidade. Fechou o duelo com 9 pontos à frente do adversário: 25 x 16.

Amanda, ponteira do Brasília, foi eleita a melhor jogadora em quadra. Após a partida, ela falou sobre a importância de ganhar do São Caetano para salvar a equipe do rebaixamento. "Viemos agressivas do começo ao fim. A gente precisava muito dessa pontuação porque os próximos jogos são muito importantes", contou em entrevista ao SporTV.

Uma das principais líderes do São Caetano, a experiente ponteira Mari Blum apontou, também em entrevista ao SporTV, alguns erros cometidos pelo time. "O principal é a gente focar, treinar e conseguir ter a disciplina tática. A gente ainda peca em algumas coisas simples. Temos que colocar a bola um pouco mais alta, ter mais calma, é uma coisa de grupo. A gente tem que ter mais garra e jogar mais junto", explicou ela.

Na sequência da Superliga, o Brasília enfrentará o Maringá em jogo decisivo, na próxima quarta-feira (21), no Ginásio SESI, em Taguatinga Norte, às 21h. Os dois brigam pela oitava colocação e caso ganhe, o Brasília pode ficar apenas três pontos atrás do time paranaense.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

