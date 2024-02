Copa do Brasil começa hoje com nove estreantes entre 92 participantes

Cada vez mais restrita aos veteranos, a Copa do Brasil se tornou um trote para os calouros. As lições do torneio nos levam a compreender que está cada vez mais difícil a vida dos times de terceira e quarta turma contra gigantes e tradicionais. As dificuldades não param por aí. Dos nove clubes estreantes na versão 2024 do segundo torneio mais popular do país, dois sequer estão entre os 124 matriculados das quatro divisões do Campeonato Brasileiro. O maior processo seletivo dos gramados verde-amarelos começa hoje. Dos 92 inscritos, 80 darão o pontapé inicial na primeira fase.

Água Santa-SP, Amazonas-AM, Audax-RJ, Capital-TO, Grêmio Atlético Sampaio-RR, Itabuna-BA, Manauara-AM, Olaria-RJ e Petrolina-PE desfilam pela primeira vez na competição. O número de novatos representa três a mais do que na edição do ano passado. Athletic-MG, Falcon-SE e São Francisco-AC entraram em cena, mas não romperam a barreira da primeira fase. Camboriú-SC, Iguatu-CE e Marcílio Dias-SC foram mais ousados na tentativa de roubar a cena contra Bahia, Santos e Maringá-PR, mas ficaram pelo caminho.

Embora o número de calouros seja maior, a Copa do Brasil passa por uma espécie de elitização. Em 2022, 11 instituições participaram pela primeira vez da disputa. Doze anos antes, no formato com 64 clubes, os principiantes no torneio eram 16. Dois a menos do que em 2004, quando 18 deram o ar da graça. Apesar de o torneio mata -mata ser fiel às tradições, times de primeira viagem alcançaram o topo da projeção nacional em um passado não tão distante.

Há 10 anos, o Santo André bateu o Flamengo por 2 x 0 no Maracanã, após o empate por 2 x 2 no antigo Parque Antártica, em São Paulo, e ensaiou uma nova ordem nos gramados do país. Sob mentoria de Vagner Mancini, o Paulista de Jundiaí endossou o movimento do Santo André. A equipe do interior de São Paulo passou por todas as fases e deixou pelo caminho Juventude, Botafogo, Figueirense, Cruzeiro e o Fluminense de Abel Braga na decisão.

A dupla de São Paulo é exemplo a ser seguido pelos nove estreantes em 2023. Para uns, a missão pode ser mais complicada. Existem variáveis que podem impactar no resultado, como estrutura oferecida aos atletas, opções no elenco e investimento. Há quem veja importância na idade dos clubes. Os caçulas da turma são os dois amazonenses. O Manauara foi fundado em 30 de novembro de 2020. Além da Copa do Brasil, joga o estadual. No primeiro turno, a equipe caiu nas quartas de final para o São Raimundo.

Fundado em 23 de maio de 2019, O Amazonas também engatinha no futebol. Porém, acumula feitos expressivos. No ano passado, foi campeão local e da Série C do Brasileirão. Os atacantes Sassá, ex-Cruzeiro, Botafogo e Coritiba, e Jô, ex-Corinthians, Atlético-MG e Internacional, são os medalhões do técnico Luizinho Vieira.

Os mais antigos entre os estreantes vêm de São Paulo e do Rio de Janeiro. Vice-campeão do Paulistão no ano passado, o Água Santa aparece na vitrine nacional para ganhar ainda mais projeção no 43º ano. Instituído em 1 de julho de 1905, o Olaria retorna a uma competição nacional após 20 anos e aposta as fichas na aparição para se sustentar na sequência da temporada e ganhar fôlego para retornar à elite do Campeonato Carioca.

Dos nove debutantes, somente um ainda não venceu na temporada. O Audax perdeu todos os nove jogos disputados no Cariocão. O Grêmio Atlético Sampaio não entra na lista, pois a bola rola somente a partir de 16 de março pelo Roraimense.

Programe-se

Terça-feira (20/2)

16h30 Porto Velho x Remo

20h Nova Venécia x Botafogo-SP

Quarta-feira (21/2)

21h30 Rio Branco-AC x CRB

15h30 Real Brasília x São Raimundo-RR

16h River-PI x Ypiranga-RS

16h30 Manauara-AM x Retrô-PE

19h15 Sousa-PB x Cruzeiro

19h30 Anápolis x Tombense

19h30 Audax-RJ x Portuguesa-RJ

19h30 Treze-PB x ABC-RN

19h30 Itabaiana x Brasiliense

20h Motoclub-MA x Bahia

20h30 Independente-AP x Amazonas

20h30 Costa Rica-MS x América-RN

20h30 São Luiz-RS x Ituano

20h30 Capital-TO x Tocantinópolis

21h30 Real Noroeste-ES x Cuiabá

21h30 U. Rondonópolis-MT x Atlético-GO

*As partidas da Copa do Brasil 2024 terão transmissões da Globo, do SporTV, do Premiere e da plataforma Prime Video