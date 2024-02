Brasil x Porto Rico: onde assistir, escalações

Arthur Elias comanda a Seleção feminina em um torneio oficial pela primeira vez - (crédito: Foto: Reprodução / CBF TV) Jogada10 Jogada10

A Seleção feminina do Brasil estreia na madrugada desta quinta-feira (22/2), às 0h15 (de Brasília), na Copa Ouro, competição de seleções da Concacaf (Américas do Norte e Central). A partida será no Snapdragon Stadium, em San Diego e o rival será Porto Rico. O Brasil é um dos selecionados sul-americanos convidados para a competição, ao lado de Argentina, Colômbia e Paraguai. A Seleção integra o Grupo B, ao lado de Colômbia, Panamá, além de Porto Rico. O torneio conta com 12 equipes divididas em três grupos. Os dois primeiros e os dois melhores terceiros avançam às quartas.

O torneio é o primeiro que o treinador Arthur Jorge comanda a Seleção. Ele assumiu a vaga de Pia Sunshage após o Mundial de 2023. Até agora, cinco jogos , com três vitórias e duas derrotas. O técnico usará a Copa Ouro como um laboratório. Quer analisar mais jogadoras para a disputa dos Jogos Olímpicos, o principal torneio da categoria em 2024. Assim, o Brasil chega sem algumas de suas estrelas mais veteranas, como Marta, Tamires e Cristiane.

Veja aqui os jogos da Copa Ouro

Onde assistir

A ESPN4 e a Star+ transmitem a partida na madrugada desta quarta para quinta, às 0h15.

Como está o Brasil

Arthur Jorge fechou a preparação nesta terça-feira. Ele crê que o elenco crescerpa muito com a oportunidade de dispurar uma competição com rivais qualificados e que terá um formato similar ao das Olimpíadas.

” É uma competição muito importante, e ficamos muito felizes de ter sido convidados pela Concacaf. Acredito que o sistema de disputa vai nos ajudar muito na preparação para os Jogos Olímpicos, porque é um sistema idêntico. Então isso facilita a gente a conseguir crescer em tomadas de decisões que temos que ter e saber jogar numa competição onde se tem uma primeira fase, que é completamente diferente fase eliminatória”, disse Arthur Elias ao site da CBF.

O time tem tem apenas um desfalque. A goleira corintiana Lelê lesionou o joelho na preparação e foi cortada. Assim, a titular será Luciana, da Ferroviária. Depois do duelo com Porto Rico o Brasil enfrentará Colômbia, no domingo (25), e o Panamá, na quarta-feira (28).

BRASIL X PORTO RICO

Copa Ouro-2024 – Grupo B – 1ª rodada

Data e horário: 22/2/2024, 0h15 (de Brasília)

Local: Snapdragon Stadium, San Diego (EUA)

BRASIL: Luciana, Antônia, Lauren e Rafaelle; Adriana, Debinha, Duda Sampaio, Ary Borges e Yasmin; Bia Zaneratto e Gabi Nunes. Técnico: Arthur Elias.

PORTO RICO: Sydney Martínez, Veronica Garcia, Madison Cox, DiOrio e Pizarro; Juelle Love, Driesse, Sarah Martínez e Aguilera; Jailene e Daphane Méndez. Técnico: Nat González

