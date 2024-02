Secretaria de Cultura oferece 1.920 vagas de capacitação profissional

Secretaria de Cultura oferece 1.920 vagas em cursos de formação profissional. As oficinas do projeto DF Cursos são semanais e destinadas a jovens e adultos a partir dos 16 anos. As aulas são ministradas de segunda a sexta-feira, sempre das 9 às 11h. Até domingo (25), os interessados podem se inscrever para o workshop de imagem pessoal, pelo www.dfcurso.com.br.

Ao todo, serão realizadas 24 módulos nas áreas de comunicação, tecnologia, informática, cuidados pessoais e administração. A capacitação utilizará técnicas de coaching, a fim de estimular os alunos acerca da compreensão das habilidades pessoais. “A capacitação irá focar em competências técnicas e comportamentais que existem dentro da metodologia de coaching, com o objetivo de otimizar o modo como gerenciamos nossas tarefas, seja na vida profissional ou pessoal”, explica Mônica Lemets, diretora DF Curso.



Ainda de acordo com a gestora, a falta de capacitação profissional é um dos principais entraves no acesso ao mercado de trabalho, principalmente por parte dos jovens que buscam um primeiro emprego. “A maioria das empresas exigem capacitação adequada, mesmo para cargos mais simples e que não demandem tanto conhecimento técnico”, complementa.



O projeto é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secult). Todos os módulos contarão com a presença de um intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e certificação.



Programe-se:



Imagem Pessoal: 26/02 a 01/03

Autodesenvolvimento: 04/03 a 08/03

Construção de uma carreira profissional: 11/03 a 15/03

Estratégias e programas: 18/03 a 22/03

Identificar oportunidades de trabalho: 25/03 a 28/03

LinkedIn: torne seu perfil mais atrativo / Estrutura de um currículo profissional / Elaboração de Currículo Lattes: 01/04 a 05/04

Curso de Informática Básica: 08/04 a 12/04

Curso de Informática Avançado: 15/04 a 19/04

Excel (Recursos Básicos e Avançados): 22/04 a 26/04

Powerpoint e Word (Recursos Avançados e Básicos): 29 e 30/04 – 02 e 03/05

Formatação de Computadores e Notebook (Recursos Básicos): 06/05 a 10/05

Coreldraw: 13/05 a 17/05

Photoshop: 20/05 a 24/05

Indesign: 27, 28, 29 e 31/05

Criação De Websites (Recursos Básicos): 03/06 a 07/06

Atendimento ao Público: 10/06 a 14/06

Empreendedorismo: 17/06 a 21/06

Noções de Contabilidade e Redação Documental: 24/06 a 28/06

Nail designer: 01/07 a 05/07

Designer de sobrancelhas: 08/07 a 12/07

Maquiagem: 15/07 a 19/07

Micropigmentação: 22/07 a 26/07

Podologia: 29/07 a 02/08



Data: 19/02 a 02/08

Inscrições: www.dfcurso.com.br

Informações: (61) 99692-0947