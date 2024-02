Escolinha de futebol do Corinthians em Brasília promove peneira

Escolinha de futebol licenciada pelo Corinthians no Distrito Federal, a Chute Inicial Be Brave realizará, em 28 e 29 de fevereiro, seletiva para atletas de categorias de base masculina e feminina, no campo da Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados (Ascade), no Setor de Clubes Sul.

Os jogadores e jogadoras contemplados pela peneira terão a oportunidade de representar a seleção da Chute Inicial em campeonatos nacionais e internacionais de futebol masculino e feminino. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da escolinha ou via Whatsapp pelo número (61) 99572-9093.

Fazem parte do cronograma de avaliações as seguintes categorias: sub-07 (para nascidos em 2017/2018), sub-08 e sub-09 (2015/2016), sub-10 e sub-11 (2013/2014), sub-12 e sub-13 (2011/2012), sub-15 e sub-17 (2007/2008/2009/2010).

Nesta quarta-feira (28/2), a seletiva será restrita somente aos alunos matriculados no projeto, com turmas das 14h às 16h. No dia seguinte, a peneira será aberta ao público, com turmas das 8h30 às 15h30. Além da inscrição, serão necessárias a apresentação de documento de identificação e de material de treino.

"Nosso objetivo, além de descobrir talentos e iniciar um processo de formação de equipes, é transcender as barreiras sociais promovendo a tática esportiva como veículo de aprendizado", ressalta a empresária e idealizadora da Be Brave, Milla Lopes.

Programação



Seletiva de 28 de fevereiro

14h - Sub 13 e Sub 12 (nascidos em 2011/2012)

15h - Sub 11 e Sub 10 (nascidos em 2013/2014)

16h - Sub 09 e Sub 08 (nascidos em 2015/2016)

Seletiva de 29 de fevereiro

8h30 - Sub 07 (nascidos em 2017/2018)

9h30 - Sub 09 (nascidos em 2015/2016)

10h30 - Sub 11 (nascidos em 2013/2014)

14h30 - Sub 13 (nascidos em 2011/2012)

15h30 - Sub 15 e Sub 17 (nascidos em 2007/2008/2009/2010)