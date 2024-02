Zagueiro do Fluminense entra no radar de clube da Série A

Marlon pode deixar o Fluminense - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Marlon, do Fluminense, entrou na mira do Bahia, um dos clubes com maior poder de contratação no Brasil em 2024. Segundo o ex-jogador Preto Casagrande, a diretoria do Esquadrão faz avaliações sobre o jogador de 28 anos, que seria um bom reforço para o setor defensivo.

O zagueiro pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o vínculo de empréstimo com o clube carioca encerra em junho. O Tricolor busca estender o acordo, mas a continuidade do defensor nas Laranjeiras não é tão certa, embora recentemente ele tenha demonstrado interesse de seguir no Rio de Janeiro.

A atual temporada, porém, não tem sido positiva para Marlon. Isso porque ele sofre com uma lesão no joelho esquerdo. Sua estreia na temporada, aliás, ocorreu somente na última quinta-feira (22), contra a LDU, em Quito, pelo jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana.

No clássico do último domingo (25), contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, o zagueiro voltou a sentir dores e precisou deixar a partida no intervalo.